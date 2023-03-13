Дмитрий Песков о возможном визите Папы Римского: Если такое предложение от Ватикана поступит, мы его поддержим

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Дмитрий Сергеевич, ночью я говорил с Олегом Кожемяко, - поделился журналист «Комсомольской правды» с официальным представителем Кремля в понедельник, 13 марта. - Они там откликнулись на пожелание Папы Римского посетить Приморье по пути в Монголию (или из Монголии), и губернатор уже отправил главе Римско-Католической церкви приглашение. Знают ли в Кремле о желании Папы Римского, готовы ли также пообщаться, может быть, на высшем уровне?

Вот что дословно ответил Дмитрий Песков:

- Нет, мы узнали об этом (желании Папы посетить Приморье – А.Г.) из того, что вы сейчас сказали. Мы не знаем, есть ли в планах у Папы, у понтифика поездка в Российскую Федерацию. Поэтому здесь мы ничего не можем сказать.

Вы знаете, что есть контакты по государственной линии с Ватиканом, естественно, по линии наших дипломатов, которые регулярно осуществляются, есть определенные межцерковные контакты, по которым, естественно, что-то говорить надо весьма и весьма осторожно, ибо это прерогатива нашей церкви. Другой информацией я не располагаю на этот счет.

- Я так понял из разговора с Олегом Николаевичем Кожемяко, что понтифик хочет посмотреть природу, леопардов, море, бухты, ну и, конечно же, познакомиться с тем, как живет народ. Собственно, такая у него программа. Если будет у вас какая-то информация на этот счет, готов ли Кремль подключится к событию?

- Безусловно, - сказал пресс-секретарь, - нужно задействовать дипломатические каналы и так далее. Давайте дождемся каких-то официальных заявлений со стороны Ватикана на этот счет.