За сутки было уничтожено более 440 наемников киевского режима

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 110, на Донецком до 190 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском до 60, на Херсонском свыше 20.

В этих кровопролитных боях наши воины также сожгли десятки танков, бронемашин, гаубиц. Отличились подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении, которые ударами авиации и артиллерии поразили крупное сосредоточение техники: три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубицы.

Генерал-лейтенант также отметил, что силами противовоздушной обороны, армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение: 12 реактивным снарядам системы залпового огня «HIMARS», противорадиолокационной ракете «HARM», 16 беспилотникам, зенитному ракетному комплексу «ОСА-АКМ», 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

400 - самолетов.

220 - вертолетов.

3401 - беспилотный летательный аппарат.

412 - зенитных ракетных комплексов.

8280 - танков и других боевых бронированных машин.

1055 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4333 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8904 - единицы специальной военной автомобильной техники.