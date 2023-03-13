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Политика13 марта 2023 11:48

Минобороны России сообщило о ликвидации сосредоточения техники ВСУ на Донецком направлении

Также за сутки было уничтожено более 440 наемников киевского режима
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
За сутки было уничтожено более 440 наемников киевского режима

За сутки было уничтожено более 440 наемников киевского режима

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за прошедшие сутки: на Купянском направлении уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 110, на Донецком до 190 украинских военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском до 60, на Херсонском свыше 20.

В этих кровопролитных боях наши воины также сожгли десятки танков, бронемашин, гаубиц. Отличились подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении, которые ударами авиации и артиллерии поразили крупное сосредоточение техники: три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубицы.

Генерал-лейтенант также отметил, что силами противовоздушной обороны, армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение: 12 реактивным снарядам системы залпового огня «HIMARS», противорадиолокационной ракете «HARM», 16 беспилотникам, зенитному ракетному комплексу «ОСА-АКМ», 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 148 районах.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

400 - самолетов.

220 - вертолетов.

3401 - беспилотный летательный аппарат.

412 - зенитных ракетных комплексов.

8280 - танков и других боевых бронированных машин.

1055 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4333 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8904 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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