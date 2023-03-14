Чем государство поможет инвалидам и ветеранам в новых регионах

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С начала марта жители Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей получили право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) по российскому законодательству. Такая мера поддержки от государства предоставляется людям с инвалидностью, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, а также другим категориям федеральных льготников.

Выплата назначается при подтверждении постоянного проживания на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 1 марта 2023 года. Также на ЕДВ могут претендовать:

• постоянно проживавшие в одном из новых регионов на 30 сентября 2022 года (дата принятия субъектов в состав РФ);

• постоянно проживавшие на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, но переехавшие в течение этого периода в Россию;

• постоянно проживавшие в Херсонской и Запорожской областях с 24 февраля по 29 сентября 2022 года, но переехавшие в это время в РФ.

Людям с инвалидностью в новых регионах ЕДВ назначается на основании заявления и имеющихся у гражданина сведений об инвалидности. Документы на русский язык переводить не требуется.

Ветеранам Великой Отечественной войны, членам их семей и приравненным к ним категориям выплата устанавливается на основании заявления о назначении ЕДВ и документов, подтверждающих статус и право на меры социальной поддержки. Подать заявление можно в отделение Соцфонда, МФЦ или через портал госуслуг.

Статус инвалида боевых действий и ветерана боевых действий требует дополнительного подтверждения. Для этого следует обратиться с документами в региональную межведомственную комиссию. Получив ее заключение, нужно передать его вместе с заявлением о назначении ЕДВ в отделение Соцфонда. Либо с согласия заявителя комиссия сама передает заключение в СФР.

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Получателям ЕДВ предоставляется набор социальных услуг (льготные лекарства, бесплатный проезд и др.), стоимость которого включается в размер выплаты. До конца 2023 года жители новых регионов будут получать именно денежный эквивалент набора соцуслуг. С 2024 года можно выбрать получение в натуральной форме - для этого нужно подать заявление в Соцфонд до 1 октября 2023 года.

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