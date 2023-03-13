Герой спецоперации «Z» сержант Хамидуллох вынес с поля боя 25 морпехов

Рядовой Тимур Кушпенов, Сержант Нурилло Хамидуллох

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать», — говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ОТРЯД НАЦИОНАЛИСТОВ

Рядовой Тимур Кушпенов

«Подразделение, в составе которого действовал стрелок отделения морской пехоты рядовой Тимур Кушпенов, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов. Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занятых позиций и восстановить контроль над поселком. В ходе многочисленных атак боевики неоднократно прибегали к поддержке огня артиллерии и минометов. Кушпенов, отражая атаки националистов, огнем из гранатомета наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В ходе очередной попытки прорвать оборону боевики нанесли массированный артиллерийский удар по позициям наших войск, после чего перешли в активное наступление при поддержке боевой техники. Умело используя условия местности, прицельным огнем из РПГ Тимур уничтожил 3 единицы боевой техники и до 10 националистов. Понеся существенные потери, боевики отступили. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, рядовой Тимур Кушпенов награжден орденом Мужества».

ВЫНЕС С ПОЛЯ БОЯ 25 ВОИНОВ

Сержант Нурилло Хамидуллох

«Водитель санитар бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сержант Нурилло Хамидуллох при освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов выполнял задачи по своевременному оказанию первой помощи раненым военнослужащим в ходе боя, а также обеспечивал их эвакуацию в лечебные учреждения. В ходе боя, несмотря на непрерывное огневое воздействие со стороны противника, рискуя собственной жизнью, Нурилло вынес с поля боя 25 боевых товарищей, получивших ранения, сгруппировал их в безопасном месте и обеспечил маскировку, чем спас их жизни. После окончания боя Хамидуллох обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.

Самоотверженные и решительные действия сержанта Нурилло Хамидуллох позволили выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава подразделения».

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