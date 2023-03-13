Самые голые наряды «Оскара-2023»: Пикантные ягодицы Леди Гаги и обнаженная грудь Алессандры Амбросио

Слева направо: Оливия Уайлд, Хантер Шафер, Жанель Монэ.
Фото: REUTERS
Наряды «Оскара» традиционно приковывают к себе всеобщее внимание. Модные критики и поклонники в соцсетях наперебой обсуждают самые удачные образы и по косточкам разбирают модные провалы. Пока одни звездные красотки пытаются завоевать их расположение своим безупречным вкусом, другие пускают в ход проверенное средство - обнаженные прелести.
На красной дорожке «Оскара-2023» (которая в этом году приобрела цвет шампанского) большинство знаменитостей продемонстрировали достаточно сдержанные наряды. Зато на пост-оскаровской вечеринке, которую ежегодно устраивает модный журнал «Vanity Fair», оторвались по полной. Мы выбрали самые откровенные наряды голливудских звезд.
Хантер Шафер
Фото: EAST NEWS
Самым обсуждаемым нарядом кинопремии стало платье Леди Гаги. Черный наряд с прозрачными вставками от Versace позволил певице продемонстрировать точеную фигуру. За последнее время 36-летняя артистка сильно похудела, и корсетный верх платья эффектно подчеркнул ее талию. Спереди наряд выглядел вполне себе сдержанно. Но стоило певице повернуться спиной – и фотографы запечатлели пикантные ягодицы звезды с татуировкой на пояснице.
Леди Гага.
Фото: REUTERS
Леди Гага.
Фото: REUTERS
Леди Гага.
Фото: REUTERS
Модель и актриса Эмили Ратаковски всегда умеет привлечь к себе внимание. 31-летняя брюнетка – обладательница одного из самых красивых бюстов Голливуда. Готовясь к оскаровской вечеринке, Эмили решила подчеркнуть бюст прозрачным облегающим платьем. Из нижнего белья на ней были только миниатюрные стринги, а грудь прикрывала шнуровка платья.
Эмили Ратаковски.
Фото: REUTERS
А вот грудь супермодели Алессандры Амбросио ничто не прикрывало. 41-летняя бразильянка смело показала свою фигуру в прозрачном платье-сетке. Видимо, манекенщица скучает по фееричным показам Victorias secret, во время которых она ходила по подиуму в одном белье.
Алессандра Амбросио.
Фото: REUTERS
Алессандра Амбросио.
Фото: REUTERS
Светские сплетники шепчутся, что актриса и режиссер Оливия Уайлд накануне 40-летия переживает кризис среднего возраста. Мол, для каждого своего выхода в свет 39-летняя американка выбирает наряды один смелее другого. Вот и на оскаровской вечеринке она появилась в гибриде юбки и лифчика.
Оливия Уайлд.
Фото: REUTERS
Оливия Уайлд.
Фото: REUTERS
Звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер выбрала платье от Ann Demeulemeester. Хотя, платье ли это? Скорее, юбка и повязка в виде перышка, готового в любой момент упорхнуть с груди своей хозяйки.
Хантер Шафер.
Фото: REUTERS
Лора Харриер – исполнительница роли Лиз в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» тоже решила похвастаться красивой формой груди. И к чему ей бюстгальтер?
Лора Харриер
Фото: EAST NEWS
Певица и актриса Жанель Монэ никогда не была скромницей. 37-летняя звезда фильма «Достать ножи: Стеклянная луковица» всегда выбирает наряды, способные подать ее формы в самом выигрышном свете. В этот раз она выбрала черное платье с прозрачным верхом и многочисленными разрезами.
Жанель Монэ.
Фото: REUTERS
Жанель Монэ.
Фото: REUTERS
Жанель Монэ.
Фото: REUTERS
Певица Сиара впорхнула на вечеринку Vanity Fair в платье из сетки. От полного стриптиза ее спасали только тоненькие стринги и силиконовые накладки на груди.
Сиара.
Фото: EAST NEWS
Сиара.
Фото: REUTERS
Сиара.
Фото: REUTERS
Ева Лонгория выбрала для церемонии вручения премии «Оскар» довольно смелое платье Zuhair Murad с прозрачными вставками и глубоким декольте. А для постоскаровской вечеринки сменила его на откровенный черный наряд.
Ева Лонгория.
Фото: REUTERS
Ева Лонгория.
Фото: REUTERS
На этом разгульном фоне платье звезды сериала «Нормальные люди» Дейзи Эдгар-Джонс выглядело воплощением скромности. 24-летняя актриса выбрала прозрачный наряд Gucci.
Дейзи Эдгар-Джонс.
Фото: REUTERS
Певица Сабрина Карпентер почтила память покойного испанского кутюрье Пако Рабанна и появилась в наряде его модного дома.
Сабрина Карпентер.
Фото: REUTERS
Сабрина Карпентер.
Фото: EAST NEWS
Звезда сериала Netflix «Оранжевый - хит сезона» Даниэль Брукс без стеснения втиснула свои формы в черное нижнее белье, которое лишь слегка прикрывало ее прозрачное платье.
Даниэль Брукс.
Фото: REUTERS
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