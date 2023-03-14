Украинские артиллеристы ведут огонь в районе Бахмута, донбасский фронт. Фото: REUTERS

Белой «Акации» цветы эмиграции

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала более роты «воинов света», два пикапа и САУ «Гвоздика». «Западная» группировка войск на Купянском направлении отправила на небеса свыше 60 украинских бойцов и два автомобиля. «Южная» группировка войск на Донецком направлении упокоила до 190 самостийных героев, три танка, две бронемашины, 14 автомобилей и гаубицу «Мста-Б». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до двух взводов противника, два пикапа и гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении за сутки противник потерял около взвода «защитников свободы», пять автомобилей, две САУ «Акация» и гаубицу «Мста-Б». Наша авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на их огневых позициях. И небеса были тому свидетелем, и каждый получил, что заслужил.

Во Франции видят Зеленского Наполеоном – на Эльбе

Флориан Филиппо, французский политик и экс-европарламентарий заявил, что его страна не должна идти на поводу у ЕС в безоглядной поддержке Киев, а жителям пятой республики пора жестко протестовать против сумасшедшей помощи Украине. Филиппо полагает: «Зеленский проигрывает, НАТО все радикальнее. После саботажа «Северных потоков» весной провоцируется глобализация конфликта». Он призвал французов продвигать «идею мира». Филиппо декларировал «национальный марш за мир» в Париже 18 марта. Де Голль улыбнулся по-отечески.

Киев надеется, что к маю Евросоюз посмотрит ласковее

Ольга Стефанишина, вице-премьер незалежной, сообщила, что власти ее страны выполнят большую часть критериев Еврокомиссии до начала переговоров о вступлении в ЕС уже к концу весны. По ее данным в это же время в Киеве ждут первой оценке ЕК по своему прогрессу в процессе евроинтеграции. Стефанишина заявила: «Мы рассчитываем, что в мае, когда пройдет заседание Совета ЕС по общим вопросам, такая оценку представят. Предварительные переговоры могут происходить и в Киеве, во время визитов разного уровня. 20 марта я участвую в заседании Совета по общим вопросам, где мы проговорим все 7 рекомендаций и определим конкретную дату представления Еврокомиссией ее оценки». Тот случай, когда девушка очень хочет в Европу, но Европа не очень хочет девушку.

Почему в ВСУ мало идейных, но много наркоманов и алкашей?

Украинские военнопленные один за другим признаются, что идейных военных в ВСУ все меньше, а наркозависимых и осужденных, которые воюют ради снятия судимости, вске больше. Попавший в плен в районе Водяного на Авдеевском направлении в начале марта боец ВСУ рассказал не только о наркоманах в окопах, но и о том, что. что офицеры 53-й бригады ВСУ, которая стоит под Авдеевкой в ДНР, под угрозой расстрела запрещают новобранцам отступать с передовой. Но им самим это отступать не мешает. Настоящие герои.

Новгородец пытался вербовать мобилизованных

В Новгородской области задержали гражданина России, действовавшего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. ФСБ сообщила, что этот недотепа склонял мобилизованных к передаче данных о местах дислокации российских частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен. Возбуждено уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Задержанного арестовали на два месяца, ведется следствие. Ранее ФСБ взяла под руки двух жителей Севастополя, завербованных спецслужбами Украины в качестве наводчиков на военные объекты. Воспитали Бабу Ягу в коллективе.

Зачем ВСУ женщины-химики и ветеринары?

Андрей Марочко, подполковник ЛНР в отставке, сообщил, что военкоматы незалежной активизировали вербовку женщин для отправки на фронт. Причем наибольшее внимание - химикам, биологам и ветврачам. Марочко уточнил, что ВСУ зовут на службу женщин до 45 лет. Подписавших контракт принимают на военную службу в оперативном порядке. Ранее украинское издание «Зеркало недели» подчеркивало, что украинки, имеющие образование по специальностям в области химии, биологии, и ряда других направлений, обязаны встать на учет в военкоматах. Для украинской армии человек, знающий формулу спирта и героина - бесценен.

В Белгородской области сбили 4 украинские ракеты

Вячеслав Гладков, белгородский губернатор, сообщил, что над областью и областным центром система ПВО обнаружила и сбила четыре ракеты. Пострадал один человек. Медики зафиксировали у женщины сотрясение головного мозга. Обломки ракет повредили два частных домовладения. Ранее российские ПВО сбили украинский БПЛА у поселка Навля в Брянской области. Пролетают как фанера над Парижем.

Грузинский премьер признал, что его страна должна была стать вторым фронтом для России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что начало войны на Украине ожидалось в ноябре – декабре 2021-го. Премьер Грузии признал, что у Тбилиси была об этом информация. Премьер выразил уверенность, что экс-президента Саакашвили заслали в республику организованно. Цель состояла в том, чтобы устроить в Грузии переворот и включить страну в войну в нужное время. Гарибашвили полагает, что для Украины было бы облегчением, если бы Россия переключила свое внимание на Грузию. Премьер Грузии выразил уверенность, что если бы у власти в стране была основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение», то республика превратилась бы в военный полигон и получила бы «второй Мариуполь» на своей территории, а Украина таким образом выиграла бы время. Да, таких друзей за х… – и в музей.

Для Киева самолеты соберут из старых советских истребителей

Военные эксперты полагают, что США и страны Западной Европы не собираются передавать Киеву свои новые самолеты. А будут передавать старье. Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Братислава и Варшава намерены отправить на Украину «излишки» истребителей МиГ-29. Польская сторона якобы дала согласие на совместную процедуру. В Словакии недавно вывели из состава вооруженных сил 11 таких истребителей. Для отправки их Киеву данные самолеты придется серьезно «подреставрировать». И перевооружить. При том в Соединенных Штатах справедливо опасаются возможностей российских средств ПВО, которые превосходят западные аналоги. И свои самолеты отправлять точно не будут. Если уж совсем не прижмет.