Партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартует в Луганской Народной Республике

Проект «Моя карьера с «Единой Россией» начнёт работу на территории ЛНР уже в конце марта. Особое внимание при его реализации уделят участникам СВО. Решение о реализации проекта было принято на круглом столе «Вопросы развития социально-трудовых отношений на территории Луганской Народной Республики». Он прошёл в рамках цикла обучающих программ проекта «Единой России» «РосЛикбез».

СНЯТЬ ОСТРОТУ КАДРОВОГО ВОПРОСА

Как сообщил секретарь Луганского регионального отделения партии, председатель Народного Совета республики Денис Мирошниченко, не всегда соискатели знают, где и как искать работу.

«Есть предприятия, где существует нехватка кадров или недостаточно квалифицированных работников. И есть люди, которые не знают, где они могут получить работу, соответствующую их компетенциям. Партия может в значительной степени снять остроту этого вопроса. При помощи проекта «Моя карьера с «Единой Россией» люди получат возможность самореализоваться», - сказал политик.

Отдельное направление проекта - обеспечение первым рабочим местом выпускников учебных учреждений республики. Это мера поможет сократить отток молодых специалистов в другие регионы страны.

Координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев рассказал участникам круглого стола об интеграции в социальное законодательство, правилах получения социальных услуг на территории, а также новом законопроекте «Единой России о занятости.

«В нём появляются новые категории, которые нуждаются в помощи. Выделяются категории как для пенсионеров, так и для молодёжи. Для молодёжи предусмотрен целый ряд инноваций. Во-первых, мы обязываем службу занятости помогать учащимся, искать работу в свободное от учёбы время. Предусматривается возможность поддержки (прямые выплаты) работодателей, которые берут на работу молодых специалистов; более активная работа службы занятости с вузами и средне-специальными учебными заведениями. Поддержку от службы занятости также смогут получить ИП и самозанятые, которые до этого исправно платили налоги. Если человек получил короткую подработку, пособие сниматься не будет. Максимальный размер выплаты по безработице мы решили определить, как минимальный размер оплаты труда – 30 % от величины прожиточного минимума», - пояснил он.

Он отметил, что в числе приоритетов партии – обеспечение минимального размера оплаты труда и его защита от списания за долги, выплата всех гарантированных государством пособий, в том числе универсального пособия на детей.

ИНТЕГРАЦИЯ В РОССИЮ

В свою очередь замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко подчеркнул, что в ЛНР удалось сохранить принципы пенсионной системы, обеспечивающей права граждан. Пересмотр пенсий будет планомерно осуществляться на основе заявлений граждан до 29 февраля 2024 года.

При установлении пенсий за основу возьмут средний базовый заработок Ростовской области в размере 40 183 рублей. Если у гражданина размер пенсии по законодательству РФ получается меньше, чем он есть в ЛНР сейчас, то к страховой пенсии установят надбавку. Таким образом выплата останется на прежнем уровне.

Замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор от Республики Дарья Лантратова подчеркнула, что «Единая Россия» поможет в интеграции нового региона в законодательное и социальное пространство РФ.

«Мы понимаем, что интеграция – это сложный процесс, и жителям Луганской Народной Республики не просто сразу понять все «правила игры». Поэтому запустили целый цикл встреч в рамках проекта «РосЛикбез» и расскажем жителям ЛНР о законодательстве Российской Федерации. На этих встречах нам важно поговорить с людьми, услышать их точку зрения, чтобы потом учесть в законодательных инициативах при работе на федеральном уровне», – сказала она.

Дарья Лантратова напомнила, что партия активно работает на территории ЛНР и помогает её жителям.

«Если на первых порах это была гуманитарная миссия, то сейчас мы будем участвовать в строительстве мирной жизни и выстраивании системных процессов. Мы станем единой коммуникационной площадкой, где могут встречаться представители федеральной и республиканской, исполнительной и законодательной властей, общественности, жители, лидеры общественного мнения. Нужно всем вместе сделать интеграционные процессы максимально эффективными», – подчеркнула замсекретаря Генсовета «Единой России».

«РОСЛИКБЕЗ»

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что мероприятия в рамках проекта «РосЛикбез» будут проходить дважды в месяц. Он поблагодарил «Единую Россию» за организацию цикла обучающих программ.

«Основная цель «РосЛикбеза» - разъяснить жителям республики основы российского законодательства, рассказать о работе различных отраслей в России. Надо чётко понять, как работают законы, разные отрасли хозяйства, какие сложились эффективные практики, какие проблемы уже проявились и как они решались. Это для нас очень важно: чем быстрее мы поймём, как работает эта система, тем быстрее и активнее начнём жить, восстанавливать то, что было разрушено в ходе боевых действий и то, что не восстанавливалось ещё до событий 2014 года», – резюмировал он.

Партийный проект «Моя карьера с «Единой Россией» стартовал 1 сентября 2022 года в пяти пилотных регионах – Липецкой, Рязанской, Калужской областях, Камчатском крае и Удмуртии. Он разработан для оказания информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.