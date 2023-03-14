Защитить детей и дать отпор врагам: Российские мужчины учатся брать в руки оружие в добровольческих дружинах

Добровольная народная дружина - дружинники скорее в древнерусском смысле, чем в советском. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

ДРУЖИНА XXI ВЕКА

Начало весны в приграничной с Украиной Курской области хмурое. Колеса «Нивы» месят грязь со снегом. Мы подъезжаем к воротам, за которыми маячит охранник. На заборе колючая проволока. Мой сопровождающий с позывным «Юсуф» приветственно поднимает руку. Охранник начинает кому-то звонить.

- Это он мне звонит - узнать, можно ли меня впустить, - объясняет «Юсуф», сбрасывая входящий звонок и высовываясь из кабины. За грязным лобовым стеклом охраннику просто не видно, кто приехал на базу курского ополчения.

Здесь так говорят - «курское ополчение». Хотя это - Добровольная народная дружина, сокращенно ДНД.

Сразу представляются комсомольцы в белых рубашках с красными нарукавными повязками, задерживающие пьяниц и хулиганов. А по факту тут учат обращаться с оружием всех желающих, добровольцев. Так что они - дружинники скорее в древнерусском смысле, чем в советском.

«Юсуф» - человек бывалый. В СВО уже 8 лет. Ходил в бой вместе с морпехами, со спецназом, с ЧВК, с донецкими ополченцами и даже с казаками.

- Так что я могу любой военный праздник отмечать, - смеется «Юсуф». Его специализация - полевая медицина, но он разбирается в связи, инженерии, штурме городов и вообще во всем военном.

Ворота открываются, и нам навстречу выпрыгивает злой пес Курва.

- Добже, Курва! Добже, - радуется ему «Юсуф», и уже мне: - Он дурной. Если на тебя кинется, пни его ногой.

СЕТКА ОТ ГРАНАТ

База ДНД - это бывший пионерлагерь. Вот и статуя пионера на месте. Его не обновляли с советских времен и реставрируют только сейчас - сами бойцы. Рядом подняли красный флаг Победы.

В ста метрах от лагеря со времен Великой Отечественной сохранились остатки блиндажей.

А теперь укрытия роют новые - тренировочные.

Курск с древних времен стоял на границе русского государства. При Иване Грозном здесь шла одна из засечных черт - из поваленных деревьев и острых кольев. Она потеряла смысл при Екатерине Великой, когда с присоединением Крыма граница сдвинулась далеко на юг. А с распадом СССР - снова опасно приблизилась, впору вбивать новый частокол.

- Вот смотри, окоп выкопали, - показывает «Юсуф». - Сколько я намучился, получая разрешение! То, что на передовой решается кивком головы, здесь - неделя согласований. Зато какой окоп! По правилам: зигзагом, чтобы осколки не летели. Сверху - сетка от гранат, которые с дронов падают. Мы на нее молоток с высоты 70 метров бросали - выдержала. Накрывать окоп сеткой давно придумали, но до сих пор не все знают, что так можно.

Сетка, кстати, из хозмага, для защиты от кротов.

ЯЙЦО ДЛЯ ЖГУТА

Скользим по льду к казарме. «Юсуф» бежит ловко, я еле успеваю.

- Заходи, - приглашает внутрь. - Парни, у нас гость!

Жму руки бойцам по очереди. Смотрят с интересом. Я уже был «там» - в зоне спецоперации, а они только собираются. Все очень разные - по возрасту, физподготовке и достатку. Есть те, кто не служил в армии. Уролог, строитель, айтишник и сотрудник ритуальных услуг вместе ползают, стреляют.

Кто-то из них собирается на контракт. Другие - просто готовятся. Для себя.

Занятия бесплатные, на неделю.

На двери одной из комнат смешная табличка «Отдел по планированию и реализации обязанностей других отделов».

Это «оружейка».

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Здесь гранаты в разрезе и учебные мины «Лепестки», пустые тубусы от ПЗРК и автоматы ММГ, что означает «макет массогабаритный». По виду и цене - настоящий «калашников», только не стреляет.

На столе странный предмет, похожий на силиконовую грудь. У него отверстия - пулевое и осколочное. Через резиновые трубки подается «кровь», чтобы учиться ее останавливать.

- Медицине надо учить правильно, - говорит «Юсуф». - Есть дорогие коммерческие курсы, на которых 40 минут объясняют отличия жгутов. Лучше бы это время тратили, перетягивая «раненую» конечность. Да еще жгут можно яйцом смазать, чтобы скользкий был, как в крови. Солдату нельзя говорить «представь», нужно показать - «берешь вот так и делаешь». Тогда он запомнит.

"Оружейка". Здесь учат обращаться с современными видами вооружений. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Учебная мина "Лепесток". Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- А девушки у вас есть?

- Не берем. Парни настроятся на неправильный лад. Еще повлюбляются... Ну их!

В ОКОПАХ ШКАФОВ НЕТ

В курсантских спальнях тепло, стоят широкие двухъярусные кровати. Условия «люксовые». «Шкафы бы еще для одежды», - вздыхает боец. Но в окопах шкафа не будет. Надо привыкать держать вещи в сумке или на гвозде.

Возле коек автоматы. Хоть и тренировочные - все как в армии.

Центр Добровольной дружины работает с декабря и выпустил уже 300 человек. Желающие могут приходить и после курсов - побегать, поползать со всеми - пожалуйста.

Курсанту «Дейлу» - 18 лет. Еще не служил. Говорит, больше всего понравились тренировки по медицине. Хочет учиться дальше.

Курсанту «Стоку» - 48. Служил в КГБ в Таджикистане. На вопрос «Ну и как здесь?» отвечает: «Как-как! Все болит!» Но добавляет: «Не хочу, чтобы сюда кто-то пришел и угрожал моим родным. Смогу дать отпор!»

Курсанту «Технику» 40 лет. Он руководит предприятием по производству медтехники. В лагере - каждую субботу.

- Это моя вторая семья, - говорит он. - Зачем я здесь? Да чтобы не обделаться, если вдруг все начнется.

Курсанту «Руда» - 36. Был кладовщиком. Уволился со старой работы, но занятие не поменял, взяли кладовщиком на базу дружины.

- У меня двое детей. Нужно уметь их защитить, - говорит.

База ДНД - это бывший пионерлагерь. В ста метрах от лагеря со времен Великой Отечественной сохранились остатки блиндажей. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Быт инструкторов и курсантов не отличается. Спят на одинаковых кроватях, едят в одной столовой. Тут нет построений, никто не цепляется к мелочам. Но и анархии, панибратства тоже нет, с пришедшими со СВО инструкторами лучше не спорить.

«ОТВЕРНУЛИСЬ И МОЛИТЕСЬ»

После завтрака, не изменившегося со времен пионерлагеря - рисовая каша, колбаса, чай, - парни идут в лес. Здесь у местных жителей лыжная трасса, и раньше они шарахались от выскакивающих из кустов бойцов в маскхалатах.

Теперь привыкли.

Среди деревьев можно устраивать тактические игры. Курсанты тянут из шапки бумажки. Кто-то по жребию будет медбратом. Кто-то «раненым». Первое из правил: проверить карманы, забрать гранаты и нож. С ранеными в бою так бывает, очнутся контуженные и думают, что в плен попали. Могут себя подорвать или с ножом кинуться.

После учения бойцы собрались на стадионе передохнуть. «Юсуф», отвернувшись, поджигает фитиль хлопушки и кидает им под ноги.

- Граната! - вопят бойцы и, отпрыгнув, валятся в снег.

Хлоп! - над хлопушкой взлетает белый дымок.

Юсуф одобрительно кивает: реакция у парней хорошая.

Но для порядка наставляет:

- На гранату не смотрите. Отпрыгнули, отвернулись и молитесь.

Агитация курской ДНД. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

СОЛДАТ, «ИДЕНТИЧНЫЙ НАТУРАЛЬНОМУ»

- Мы когда начинали, о нас разное думали, - вспоминает «Юсуф». - Однажды парень что-то нехорошее совершил и следователь ему сказал: иди в Бахмуте сражайся, а то я тебя закрою. Вот он к нам и пошел - думал, что тут база ЧВК. А мы - не ЧВК, мы никого в Бахмут не отправляем. Развернули парня домой. Как-то еще военные приезжали с наградными колодками за выслугу лет. Оказались тыловыми, не воевавшими. Так тоже нельзя. Тренировать должны те, кто побывал ТАМ!

- Или вот: сейчас много коммерческих структур по военной подготовке за большие деньги, - продолжает «Юсуф». - Нам тоже предлагали. Я им говорю: как можно сейчас на этом зарабатывать?! А они мне: «Да ладно, вы на самом деле думаете, что все так серьезно?» Вот что им ответить? Готовят бойцов как продукт, «идентичный натуральному». Будет похож на солдата, но в бою от него толку нет.

...и о лекциях

База развивается стремительно. Среди курсантов уже были два депутата. Приезжал губернатор, взял центр под покровительство. В Курске висят баннеры, на них глава области целится из автомата и призывает: «Я вступил в ДНД, а ты?»

В центре даже разработали новый медицинский жгут, особо устойчивый к морозу и солнцу. Серого цвета, разработчик - Сергей, поэтому жгут так и назвали - «жгут Серого».

- Возьми, пацанам на передовой подгонишь, - «Юсуф» протягивает мне несколько штук.

Инструкторы ДНД сами ездят с лекциями. Сначала народ шарахался, думая, что повестку вручат. А теперь те, кто потом попал в зону СВО, пишут благодарности. И все живы.