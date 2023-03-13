Платье украинского дизайнера стало одним из главных мемов «Оскара-2023»

Певица Темиладе Опенийи (Tems). Фото: REUTERS

Певица Темиладе Опенийи, выступающая под псевдонимом Tems, в этом году стала одной из претенденток на «Оскар». Вместе с Рианной нигерийская исполнительница написала композицию «Подними меня» для супергеройского боевика «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Ее выдвинули на кинопремию в номинации «Лучшая оригинальная песня». Для церемонии «Оскар-2023» Tems выбрала белое платье украинского бренда Lever Couture.

Наряд с пышной накидкой очень напоминал свадебное платье с фатой. Видимо, надев его, певица рассчитывала привлечь всеобщее внимание – и ей это удалось, Правда, совсем не так, как ей хотелось.

Tems выбрала белое платье украинского бренда Lever Couture. Фото: REUTERS

На красной дорожке Белый наряд и правда выглядел эффектно. А вот в зрительном зале явно мешал окружающим. Сидевшие позади Tems, гости церемонии явно не были в восторге от ее выбора. В итоге украинский наряд артистки стал одним из главных мемов «Оскара» в соцсетях. Его высмеивают по всему миру, сравнивая с облаком и с досадной помехой, мешающей зрителям насладиться главным кинособытием года.

"Кто хочет сидеть за леди в белом платье?" Фото: соцсети.

«Кто хочет сидеть за леди в белом платье?», «Представьте, что вы ждали всю свою жизнь, чтобы побывать на "Оскаре", и в итоге вы сидите за облаком», «Темс не получила ни одного Оскара, зато все обсудили ее платье», «Если бы Темс был на Оскаре 2022 года, никто бы не увидел, как Уилл Смит дает пощечину Крису Року», - шутят зрители в соцсетях.

"Представьте, что вы ждали всю свою жизнь, чтобы побывать на "Оскаре", и в итоге вы сидите за облаком". Фото: соцсети.

Заветный «Оскар» Рианна (а вместе с ней и Tems) не получила. Награда за лучшую оригинальную песню досталась зажигательному индийскому хиту «Naatu Naat» из фильма «RRR: Рядом ревет революция» - эпическому блокбастеру о колониальной Индии 1920-х годов.