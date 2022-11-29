Неузнаваемый Игорь Николаев вышел в свет с молодой женой и вызвал оторопь

Фото: Алиса ТИТКО

В Москве открыли ГУМ-каток. Посмотреть красочное ледовое шоу пришли звездные гости, среди которых поклонники с трудом узнали Игоря Николаева. Собственно, народ опознал музыканта лишь благодаря его молодой жене Юлии Проскуряковой.

Игорь Николаев вышел в свет с третьей женой Юлией Проскуряковой и семилетней дочерью Вероникой. И если композитор не рискнул встать на коньки, то его супруга наследница с удовольствием опробовали лед.

Поклонники автора хита "Малиновое вино" с интересом наблюдали за звездным семейством. Николаев крепко держал на руках Веронику, а она трепетно прижималась к любимому папе.

Юля взяла мужа под руку. Выглядела она превосходно. Многие отметили, что артистка с годами только хорошеет.

А вот ее знаменитый избранник стал совсем неузнаваем. Певец был в черной шапке, которую надвинул почти что на глаза. Коме того, от внимательно взгляда сплетников не ускользнул тот факт, что их кумир сильно располнел. Оторопевшие россияне перешептывались и обсуждали изменения во внешности исполнителя.

Стоит отметить, что в последнее время поклонники то и дело интересуются здоровьем кумира в блоге его молодой жены. Артистка даже рассказывала о том, что сейчас происходит в их семье и почему ее именитый супруг действительно располнел. "Да, мы склонны к полноте, надо постоянно следить за весом. Когда долго дома находишься, то смотришь фильм и ешь, читаешь и ешь", - отмечала она.