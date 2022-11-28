Дочь Ирины Алферовой показала, как сейчас выглядит ее 71-летняя мама

Алферову и Абдулова называли самой красивой парой советского кино. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Алферова в соцсетях поздравила свою маму Ирину Алферову с днем матери. Супруга режиссера Егора Бероева опубликовала на своей странице снимок, на котором она позирует вместе с 71-летней звездой «Трех- мушкетеров».

Когда-то Ирина Алферова считалась самой красивой актрисой советского кино. Поклонники присылали ей мешки писем, в которых признавались в любви. Но и сегодня актриса, несомненно, достойна комплиментов. В свои годы Ирина шикарно выглядит, и возраст ее ничуть не портит. Свежий кадр, снятый ее дочкой, - яркое тому подтверждение

В новой публикации Ксения публично призналась маме в любви и отметила, как она счастлива быть дочкой такой замечательной женщины. Поклонники также поздравили Алферову и в комментариях написали, что она замечательно выглядит.

«Достойные слова достойной дочери», «Две подруги! Кто из вас младше?», «Самая красивая женщина в мире», - пишут фолловеры под постом Ксении.

Ксения поздравила свою маму Ирину Алферову с Днем матери. Фото: соцсети.

Свою красоту Ирина Алферова унаследовала от матери. Ксении Архиповне скоро исполнится сто лет. По словам звезды, даже в таком преклонном возрасте ее мама тщательно следит за собой и остается настоящей женщиной.

«Вот моей маме в январе будет сто лет, но она все равно хочет быть молодой и красивой. Привезла я ей платок из Оренбурга, огромный такой, а она мне: „Ой, опять платок… Я думала, кофточка“. И комплименты до сих пор принимать любит», - рассказывала Алферова.

Звезда «Трех мушкетеров» не раз подчеркивала, что настороженно относится к пластическим операциям и уколам красоты. По ее мнению, пластика лишает женщин индивидуальности, ведь после вмешательства хирургов все начинают выглядеть одинаково.

«Не могу сказать за всех людей, но для актрис возраст так и остался проблемой. Вы посмотрите, все сделали себе пластику и стали похожи одна на другую. Ну, это же неправильно», - высказалась как-то артистка.

Ирина Алферова родила Ксению от своего первого мужа, болгарского дипломата Бойко Гюрова. Девочка появилась на свет в Софии, где жили ее родители. Но отношения в семье не заладились, и Ирина Алферова с дочкой вернулись в СССР. Своим настоящим отцом Ксения всегда считала второго мужа мамы актера Александра Абдулова. Когда Алферова и Абдулов развелись, ей было 19 лет. Она сохранила с отчимом самые теплые отношения.