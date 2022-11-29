Жасмин улетит в Стамбул, а Татьяна Навка позволит себе "Оливье" и "Наполеон": звезды шоу-бизнеса и спорта о праздновании Нового года

Фигуристка Татьяна Навка никуда из России уезжать не планирует Фото: Михаил ФРОЛОВ

Остается месяц до празднования Нового года и самое время задуматься, как отмечать главный праздник страны. Селебрити нашей страны уже решили и рассказали kp.ru о планах на 31 декабря во время открытия ГУМ-катка на Красной площади.

Справлять новоселье в загородной даче в 100 километрах от Москвы планирует фигуристка Анастасия Гребенкина.

- У нас уже появились там соседи-друзья. В поселке будет много народа. Может и к нам в гости кто-то приедет, пока не планировали, потому что у нас небольшой дом, - сказала Анастасия.

- Какие у вас новогодние традиции?

- Я вообще не готовлю, но на Новый год приготовлю "Селедку под шубой". Только вместо селедки положу лосось и не буду добавлять лук, получается фантастически. Елку наряжаем, президента слушаем, шампанское открываем, голубые огоньки смотрим. Без "Иронии судьбы" 31 декабря не проходит. Путешествовать в эти праздники не будем, потому что недавно были на Алтае, в Нальчике, поэтому все десять дней будем в своем доме в Подмосковье.

Справлять новоселье в загородной даче в 100 километрах от Москвы планирует фигуристка Анастасия Гребенкина Фото: Алиса ТИТКО

Новый год будет встречать с семьей и певица Жасмин, но уже 1 января отправится в Стамбул, но не на отдых, а работать.

- Быстро отмечу и отправлюсь выступать на новогоднем празднике в круизе. Я с ними не поеду, спою и поеду обратно к детям, чтобы открывать подарки 1 января - у нас такая традиция, что ставим под елку коробки 31 декабря, а открываем на следующий день. Младший сын Мирон еще верит в Деда Мороза и написал письмо ему, но еще и Санта Клаусу, на всякий случай. Так что получается Новый год с семьей, а первый день 2023 года у меня будет рабочим. Хочу, чтобы весь год у меня был таким. Я люблю больше работать, чем отдыхать, - рассказала Жасмин.

- О чем мечтаете?

- Хочу научиться кататься на коньках. У меня подруга олимпийская чемпионка Татьяна Навка, но не учит. Я пробовала, но это печально - ноги разъезжаются.

Фигуристка Татьяна Навка никуда из России уезжать не планирует по двум причинам: у нее в новогодние дни несколько ледовых спектаклей "Шахерезада", а еще традиция - встречать Новый год дома.

- У нас 31 декабря "Шахерезада", а потом будем вместе с семьей, сходим в баньку - у нас же есть фильм "Ирония судьбы", ставший классикой. А 2 января снова на работу - выступление со сказкой "Шахерезада".

- А новогоднюю ночь как отмечаете?

- Семья, елка, президент, "Оливье", "Наполеон". Это участникам ледового шоу, в частности Камиле Валиевой нельзя торт, а мне можно. Самый лучший Новый год - не в ресторане, не в теплых краях, а дома, когда ждешь бой курантов. В моей семье дети верят в Деда Мороза, ждут его. Накрывать новогодний стол поможет мама и помощники.

Маленькая дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова сладости на праздник получит, тем более, что она весь год упорно трудилась - у нее первый юношеский разряд по фигурному катанию, 8-летняя Надя уже прыгает двойные тулупы, а еще учит французский, китайский и английский языки.

Позволит себе съесть "Оливье" с домашним майонезом и звездный диетолог Маргарита Королева, под руководством которой худели Тина Канделаки, Николай Басков и Андрей Малахов.

- Это семейный праздник и на столе должны быть традиционные блюда. Приготовим салаты, горячее. А майонез мы делаем своими руками - взбиваем яйца с оливковым маслом. Такой майонез в небольших количествах я одобряю. Буду 31 декабря с семьей на даче - нас будет около 15 человек, а потом на каникулы поеду к друзьям в Грузию - у нас там тоже большая тусовка, - рассказала Маргарита Королева.

Планирует встретить Новый год в семейном кругу и фигуристка Ирина Слуцкая, а после боя курантов пойти в гости.

- Мы будем за городом, где настоящие елки. У нас будут и новогодние огни, и шашлыки, и фейерверки. Будем отмечать шумно, громко и весело, - сказала Слуцкая.

- У меня неизменная традиция - отмечать с семьей. Так будет и в этом году, - рассказала гимнастка, девятикратная чемпионка мира Светлана Хоркина.

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