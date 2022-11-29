Виктория Боня в день рождения показала себя без макияжа и фотошопа

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня отметила день рождения: ей исполнилось 43 года. Свой праздник экс-звезда «Дома-2» решила отметить весьма небанально: Виктория собралась пробежать марафон. В соцсетях телеведущая поделилась честными фотографиями без макияжа и фотошопа. На снимках она в кроп-топе, леггинсах и бейсболке готовится к забегу.

«Знаю, что в свой день рождения принято ставить красивые фото с макияжем и прической. Видимо именно поэтому мой менеджер уже поставил фотографию в профиль, с призывом поздравлять меня с днем рождения! Но я хочу поставить фотографию которая отражает меня сегодняшнюю, без макияжа и фотошопа. Где я отмечаю свою 43-й день рождения и именно такой я являюсь сегодня. Живу в Монако, но не гламурной жизнью. В свой день рождения дарю себе свой первый полумарафон», - написала Боня.

Свой праздник экс-звезда «Дома-2» решила отметить весьма небанально: Виктория собралась пробежать марафон. Фото: соцсети.

Вместе с подругой телеведущая пробежала 21 километр. Чуть позже Виктория рассказала о своих впечатлениях после забега. Звезда экрана призналась, что спортивный праздник дался ей с большим трудом.

«Четыре часа бега, и уже чувствуется возраст. Дыхание ровное, но ногу заклинило», - пожаловалась Боня.

В соцсетях телеведущая поделилась честными фотографиями без макияжа и фотошопа.

Ранее Виктория рассказала, сколько она тратит в месяц на жизнь в Монако. Телеведущая уже давно осела в Монте-Карло, где живет ее бывший гражданский муж и отец ее дочери Анджелины Алекс Смерфит. Не желая лишать дочь общения с отцом, телеведущая десять лет назад поселилась на Лазурном берегу. Боня не раз говорила, что Алекс, хоть и является сыном ирландского миллиардера, оплачивает расходы на дочь по минимуму. В частности, он платит за кружки Анджелины – и на этом практически все. На все остальное Боня зарабатывает сама.

Виктория говорит, что благодаря своему заработку в соцсетях она может позволить себе жить за границей на широкую ногу. За месяц она тратит не меньше 15 тысяч евро (около 912 тысяч рублей). Эти деньги уходят на аренду жилья, оплату частной школы дочери, оплату бытовых нужд, путешествия и шопинг.

Вместе с подругой телеведущая пробежала 21 километр. Фото: соцсети.

- Сколько я трачу в месяц? Все зависит от того, чем я занимаюсь. Опять же, это мой образ жизни, а кто-то живет на меньшую сумму денег. Недавно я подарила маме машину. Она так довольна, да и я счастлива от того, что могу подарить ей машину, - рассказала Вика подписчикам.

По словам Бони, ее бывший довольно скуп и все траты скрупулезно делит пополам. Виктория отмечает, что она не гонится за богатыми женихами – ей не важен материальный статус ее возлюбленного. Главное, чтоб, как говорится, человек был хороший.

- Все считают, что я с какими-то олигархами встречаюсь. Нет, мне кажется, это такие люди, которые не принадлежат себе, а я человек, который любит внимание. Поэтому для меня – это в первую очередь человеческие отношения, - заявила Боня.

Звезда экрана призналась, что спортивный праздник дался ей с большим трудом. Фото: соцсети.

Сейчас Виктория счастлива в новых отношениях. Имя своего избранника модель не называет. Ее возлюбленный, скорее всего, выходец из России. Известно, что он достаточно состоятельный. Телеведущая рассказывала, что именно он оплатил ее экспедицию в Гималаи. Поездка в Непал обошлась недешево. По словам Бони, за поход, перелет, снаряжение и прочее она выложила более 50 тысяч евро.