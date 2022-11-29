Редакция американского словаря выбрала слово года

Словом года стало понятие gaslighting – «манипулирование сознанием». Фото: Shutterstock

Составитель знаменитого словаря английского языка, основанная в 1831 году американская компания-издатель Merriam-Webster определилась со словом года.

Неожиданно для всех им стало понятие gaslighting – «манипулирование сознанием».

У слова «газлайтинг» довольно сложный перевод.

Gaslighting – это психологическое манипулирование человеком, обычно в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в правильности своих собственных мыслей, восприятия реальности или воспоминаний и обычно приводит к замешательству, потере уверенности и самоуважения, неуверенности в своей эмоциональной или психической стабильности и зависимости от манипулятора, – такое определение этому слову дает Merriam-Webster.

Само понятие «газлайтинга» появилось довольно давно – в конце 30-х годов прошлого столетия, и связано оно с пьесой Патрика Гамильтона под названием «Gas Light».

Термин прочно вошел в лексикон практикующих психиатров для обозначения длительного преднамеренного обмана с целью контроля. Из профессиональной среды слово перекочевало в обычный язык и стало использоваться в политическом контексте, нередко в связке с такими понятиями как «фейк», «дипфейк» или «искусственный интеллект».

По утверждению Merriam-Webster, на чьем сайте в месяц регистрируется до 100 миллионов поисковых запросов в месяц, интерес к «газлайтингу» за 2022 год вырос на 1740%.

Примечательно, что в прошлом году пользователи чаще всего интересовались словом «вакцина».