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В мире29 ноября 2022 5:05

Энергетическая ситуация на Украине близка к критической

Ухудшение обстановки может спровоцировать протестные настроения среди населения
Юрий МАЙБОРОДА
Пожарные тушат огонь после удара российской ракеты по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области, Украина.

Пожарные тушат огонь после удара российской ракеты по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области, Украина.

Фото: REUTERS

В распоряжение властей Луганской Народной Республики попал документ, подготовленный для Минобороны Украины и основанный на материалах украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Согласно ему, в некоторых регионах Незалежной ситуация с энергообеспечением близка к катастрофической.

– Энергомощности ряда регионов выведены из строя более чем на 60 процентов, – говорится в документе.

Авторы материала подчеркивают, что помимо выхода из строя энергопередающей инфраструктуры, отмечается нехватка квалифицированных кадров в связи с тотальной мобилизацией, отсутствие комплектующих для ремонта, а также самовольное подключение к линиям электропередач со стороны предпринимателей, не желающих мириться с ограничениями.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о повреждении порядка 40% энергетической инфраструктуры в стране. Украинский премьер Денис Шмыгаль давал менее оптимистичные заключения, называя цифру в 50%.

Помимо прочего, составители документа от «Укрэнерго» предупреждают о возможном росте протестных настроений среди населения обесточенных регионов.

После диверсии на Крымском мосту, за которой стоят украинские спецслужбы, Россия наносит методичные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины, а воздушная тревога в украинских городах звучит практически ежедневно.

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