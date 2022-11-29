Маск пообещал опубликовать документы о подавлении свободы слова в США

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Американский миллиардер Илон Маск, не так давно ставший единовластным владельцем социальной сети Twitter, на своей странице пообещал разоблачить подавление свободы слова в США. Предприниматель уверен, что граждане имеют право знать правду.

– Файлы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле, – написал самый богатый человек в мире.

Покупка соцсети Маском не на шутку встревожила американские власти, а официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер озвучила позицию администрации Джо Байдена, заявив, что социальные сети несут большую ответственность за происходящее на их страницах и должны самостоятельно искоренять попытки использования платформ для подстрекательства к насилию.

После приобретения Twitter, Маск пообещал, что в ближайшее время будет «сделано много глупостей», затем он уволил топ-менеджмент сети и провел тотальное сокращение штатов, а после проведения соответствующего голосования среди пользователей – разблокировал аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.

Впрочем, последний воспользоваться этим не поспешил, оставшись в собственной соцсети Truth Social, несмотря на то, что количество подписчиков на его страницу в Twitter моментально выросло.