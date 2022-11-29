«Никаких послаблений. При минус 30 занятия - наравне со всеми». Экс-мэр Читы, ушедший на фронт, рассказал об обстановке на полигоне

Глава Читы Александр Сапожников подал в отставку, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО. Фото: Личный архив

Александр Сапожников 13 лет отслужил в армии, в том числе, в десантных войсках, участник двух чеченских войн, был контужен. С 2019 года - глава Читы, а две недели назад добровольно подал в отставку, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Сейчас старший прапорщик Сапожников ждёт повышения в звании - ему должны дать лейтенанта. А пока он проходит подготовку в одной из воинских частей - в поселке Песчанка близ Читы.

- Товарищ старший прапорщик, это старший лейтенант Гамов из «КП».

- Здравия желаю.

- Взаимно. Кстати, как ваше здоровье?

- Отлично.

- А погода какая там у вас?

- Тоже нормальная - для Забайкалья. Вот сейчас - минус 26.

- Ого!

- Но чувствуется, как 30.

- И прямо на улице занимаетесь, что ли? Все равно?

- Конечно - все по плану.

- Чем конкретно?

- Всем, чем положено. Вот и гранаты сейчас кидали.

- Ну, и как?

- Все цели поразил. Учебные.

- А с физподготовкой как?

- Без замечаний

- Но вам-то, как большому начальнику, скидку-то, наверное делают?

- Никаких скидок! Это на гражданке я был руководителем, а здесь - армия, и я, как все - военнослужащий.

- Как аппетит?

- Как в хорошей армии. Кормят просто здорово. Вот - хожу три раза в день. Все нравится.

- А в увольнительную бывшего мэра отпускают?

- Все время - занятия. Даже в выходные. Вырвался тут на днях вот ненадолго - банковскую карточку переоформить.

- Домой забегал?

- Да, немного посидели с женой. Все, Александр, больше не могу - мне надо бежать.

- Александр Михайлович, удачи!

- Спасибо всем за поддержку!

ПО ТЕМЕ

Александр Сапожников, мэр-доброволец: Стрелять из автомата я не разучился. Каждая пуля - в цель

Глава Читы, ушедший в отставку, чтобы отправиться в зону СВО, снова позвонил и прислал новые фото нашему политическому обозревателю Александру Гамову (подробнее)

"Я их не боюсь": Украинцы угрожают ушедшему на фронт мэру Читы Александру Сапожникову

Ушедший на фронт мэр Читы Александр Сапожников рассказал об угрозах с Украины (подробнее)