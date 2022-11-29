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29 ноября 2022 5:55

«Никаких послаблений. При минус 30 занятия - наравне со всеми». Экс-мэр Читы, ушедший на фронт, рассказал об обстановке на полигоне

Об этом бывший глава столицы Забайкалья рассказал политическому обозревателю KP.RU Александру Гамову
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Глава Читы Александр Сапожников подал в отставку, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО.

Глава Читы Александр Сапожников подал в отставку, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО.

Фото: Личный архив

Александр Сапожников 13 лет отслужил в армии, в том числе, в десантных войсках, участник двух чеченских войн, был контужен. С 2019 года - глава Читы, а две недели назад добровольно подал в отставку, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Сейчас старший прапорщик Сапожников ждёт повышения в звании - ему должны дать лейтенанта. А пока он проходит подготовку в одной из воинских частей - в поселке Песчанка близ Читы.

- Товарищ старший прапорщик, это старший лейтенант Гамов из «КП».

- Здравия желаю.

- Взаимно. Кстати, как ваше здоровье?

- Отлично.

- А погода какая там у вас?

- Тоже нормальная - для Забайкалья. Вот сейчас - минус 26.

- Ого!

- Но чувствуется, как 30.

- И прямо на улице занимаетесь, что ли? Все равно?

- Конечно - все по плану.

- Чем конкретно?

- Всем, чем положено. Вот и гранаты сейчас кидали.

- Ну, и как?

- Все цели поразил. Учебные.

- А с физподготовкой как?

- Без замечаний

- Но вам-то, как большому начальнику, скидку-то, наверное делают?

- Никаких скидок! Это на гражданке я был руководителем, а здесь - армия, и я, как все - военнослужащий.

- Как аппетит?

- Как в хорошей армии. Кормят просто здорово. Вот - хожу три раза в день. Все нравится.

- А в увольнительную бывшего мэра отпускают?

- Все время - занятия. Даже в выходные. Вырвался тут на днях вот ненадолго - банковскую карточку переоформить.

- Домой забегал?

- Да, немного посидели с женой. Все, Александр, больше не могу - мне надо бежать.

- Александр Михайлович, удачи!

- Спасибо всем за поддержку!

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