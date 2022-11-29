Создал стабфонд и был в оппозиции. Алексей Кудрин ушел с поста главы Счетной палаты

Алексей Кудрин покидает пост главы Счетной палаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин покидает свой пост. Он провел на этой должности без малого пять лет. А теперь, по слухам, уходит в «Яндекс».

- В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту России в установленном порядке, - заявил Кудрин.

Он родился в 1960 году в Латвии в семье военнослужащего. В 1983 году закончил экономический факультет Ленинградского госуниверситета. После этого занимался наукой в Институте социально-экономических проблем Академии наук СССР. В 90-е переходит на работу в Ленсовет и принимает участие в экономических реформах в составе команды Анатолия Собчака. В конце 90-х переезжает в Москву, работает в администрации президента, а потом становится министром финансов и вице-премьером.

2005 год. Министр финансов РФ Алексей Кудрин на расширенной коллегии Минфина. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Одним из главных достижений Кудрина многие экономисты считают создание стабфонда. Его наличие позволило стране спокойно пройти через мировой экономический кризис 2008 года. Теперь наличие кубышки для нашей финансовой системы является аксиомой.

После конфликта с Дмитрием Медведевым в 2011 году уходит в свободное плавание. Причем практически в буквальном смысле. Становится деканом Факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета. Довольно активно участвует в оппозиционном движении. Но в 2018 году возвращается на госслужбу – на должность главы Счетной палаты.

В 2021 году в прокат вышел биографический фильм «Крепость», который рассказывает о жизненном пути Алексея Кудрина. Тогда многие восприняли это как возможный знак того, что Кудрин станет преемником Владимира Путина на посту президента страны.

Теперь, по слухам, Алексей Кудрин переходит на работу в компанию «Яндекс». Точнее в российскую ее часть.

СПРАВКА «КП»

Чем занимается Счетная палата

Это надзорный орган за всеми ветвями власти. Аудиторы, находящиеся в штате Счетной палаты, анализируют финансовую отчетность различных госструктур. То, как они используют бюджетные средства. Насколько эффективно и целесообразно. Задача Счетной палаты – выявлять нарушения, которые ведут к растрате казенных денег. К слову, аудиторы находят нецелевое использование бюджетных средств почти при каждой проверке. Правда, к каким-то существенным санкциям по отношению к нерадивым чиновникам это не приводит. Но сам факт постоянного контроля держит госслужащих в тонусе.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А преемник кто?

Этот вопрос пока остается открытым. В публичном поле фигурируют пока лишь две кандидатуры. Первая – вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Он давно во власти. Долгое время работал в правительстве (семь лет был вице-премьером), а в последние годы – в парламенте. Опытный функционер. С экономическим образованием и даже дипломом Гарвардского университета. Специалист в области валютного, налогового и таможенного законодательства.

Александр Жуков - один из кандидатов на вакантную должность главы Счетной палаты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторая кандидатура – Андрей Макаров, бессменный глава комитета Госдумы по бюджету и налогам. Плотно работает с Минфином, определяет бюджетную политику страны. То есть, на что именно стоит тратить деньги государству, как правильно расставить приоритеты. Известен своими яркими выступлениями во время «деловых завтраков» Сбера на Петербургском экономическом форуме.