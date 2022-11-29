"На культурный фронт повестки так и не донесли". Депутат Госдумы РФ резко раскритиковал ремейк «Иронии судьбы» за Киркорова в главной роли

Фото: ТНТ

Вот как часто бывает — фильм еще не вышел, а уже наделал много шума. Стоило ТНТ заявить новогоднюю авангардную комедию «Самоирония судьбы», как шквал критики обрушился на несколько ключевых кадров проекта, в котором создатели решили смешать ряд советских комедий и современные сериалы («Игра в кальмара и др.). Так, по поводу фильма в собственном телеграм-канале высказался депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

— Сотни тысяч россиян сейчас выполняют задачи в зоне специальной военной операции, — подчеркнул он. — Люди собирают гуманитарную помощь для наших бойцов и жителей Новороссии. И даже неуловимые русские хакеры защищают кибер-рубежи страны. Тем временем отечественное ТВ готовится к традиционным «голубым огонькам». Продюсерам, наверное, сегодня непросто. Устоявшийся пантеон звезд заметно поредел. Многие, кого по телевизору показывали десятилетиями, оказались «народными» артистами не нашей, а совсем других стран. И вот, что нам хотят показать в новогоднюю ночь на самом популярном канале страны. Нарядили комиков и, не сильно себя утруждая, пошли по классике Гайдая и Рязанова. Для пафоса пригласили «короля эстрады» — Киркорова.

Филипп Киркоров. Фото: ТНТ

Чиновник имеет в виду, что Филипп Бедросович приглашен в комедию на роль Ипполита — аналога героя рязановской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!», которая взята за основу.

— Выходит, что за 30 лет так и не смогли придумать ничего нового, — резюмирует Гусев. — Ведь даже «Старые песни о главном» 90-х были действительно о чём-то главном из советского прошлого. А что главное сегодня? Что увидят в новый год наши бойцы и их матери? Получается, мобилизованным повестки на фронт раздали, а руководителям каналов на культурный фронт повестки так и не донесли. Вот поэтому нам и необходима широкая мобилизация — культурная, гуманитарная, хакерская!