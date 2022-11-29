Генпрокуратура занялась литовским Центром "Риддл"

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По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle (аналитический Центр «Риддл», Литовская Республика).

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», - сообщили в Генпрокуратуре.

На организацию, которая занимается распространением фейков и недостоверной информации через электронные СМИ были написаны несколько заявлений. Однако, найти тех, кто не несет ответственность за их публикацию правоохранительным структурам не удалось.

Информация о признании нежелательной на территории России иностранной неправительственной организации Riddle направлена в Минюст России для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и обнародования.