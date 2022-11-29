«Пятёрочка» приглашает принять участие в проекте «Ёлка желаний»

В рамках социальной акции более 1450 детей с ограниченными возможностями по здоровью, ребята из малоимущих и многодетных семей, получат подарки к Новому Году. Акция проводится до 20 декабря 2022 года в Барнауле, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре, Липецке, Новосибирске, Омске, Кемерове и Тюмени.

Масштабная благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит в 175 «Пятёрочках» Краснодара, Ростова-на-Дону, Самары, Липецка, Новосибирска, Омска, Кемерово, Барнаула и Тюмени. В магазинах установлены новогодние ёлки, украшенные открытками. В каждой такой открытке - письмо ребенка Деду Морозу с его самым заветным желанием. Для исполнения этого новогоднего желания достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить указанный там подарок: детские игрушки, наборы для творчества, сладкие подарки и другие пожелания. Приобретённые товары необходимо передать сотрудникам магазинов «Пятёрочка», участвующих в акции. Все письма от детей также будут выложены на сайте банка еды «Русь». По всем вопросам в рамках акции «Ёлка желаний» можно обращаться к сотрудникам магазинов.

Все собранные подарки будут вручены детям, подопечным Банка еды «Русь».

«В преддверии Нового года все ждут чуда и исполнения заветных желаний. Особенно сильно волшебства ждут дети. И у каждого из наших гостей есть возможность ненадолго стать волшебником, совершив добрый поступок и исполнив мечту ребёнка, который в этом нуждается. Мы не первый год проводим акцию «Ёлка желаний», и очень рады тому, каждый год к нему присоединяется множество людей. Все вместе мы делаем важное и доброе дело!» – подчеркнула Екатерина Демешко, руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка».