«Социалке» прививают человекоцентричность: главы 10 регионов внедрят проекты сервисных уполномоченных по улучшению социальной сферы

Часть проектов акселератора лично отсмотрел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Фото предоставлено пресс-службой АСИ

На прошлой неделе в Москве Агентство стратегических инициатив (АСИ) подвело итоги первого в России акселератора социальных решений, организованного в рамках Национальной социальной инициативы. 12 недель команды сервисных уполномоченных из 27 регионов страны проходили обучение и разрабатывали проекты по восьми жизненным ситуациям, которые часто вызывают чувство неуверенности у россиян: потеря и поиск работы, насилие в семье, потеря здоровья, травля в школе, планирование и выход на пенсию, потеря единственного кормильца, планирование и рождение ребенка и возвращение военнослужащих из зоны СВО. По итогам работы губернаторы 10 регионов уже выступили с инициативой внедрить разработанные проекты сервисных уполномоченных у себя в регионах.

НАЙТИ «СЛЕПЫЕ ЗОНЫ» И ПОГРЕШНОСТИ

Напомним, Агентство стратегических инициатив в 2011 году создавалась для повышения эффективности и разрушения барьеров. В первую очередь – в экономике России. К тому времени многие виды бизнеса оказались настолько зарегулированы, что если все делать по закону, то любой проект потонет в ворохе бумаг и согласований. А это одна из причин для коррупции… Но со временем стало понятно, что наведение порядка требуется и в других сферах жизни страны. Сейчас АСИ по поручению Владимира Путина вместе с регионами налаживает процессы взаимодействия в социальной сфере.

«Так родилась Национальная социальная инициатива, появился рейтинг качества жизни, так мы вышли на технологию сервис-дизайна, человекоцентричности – это то, чего нам не хватает в социальной сфере, - сообщила участникам проекта глава Агентства Светлана Чупшева. - За три месяца акселератора участники погрузились в этот метод, научились с ним работать. И теперь не только по восьми жизненным ситуациям смогут применять эти знания, но при решении других задач, которые ставит руководитель, там, где есть запрос от жителей».

Светлана Чупшева поблагодарила руководство регионов, которые уже поддержали предложения региональных сервисных уполномоченных (РСУ). Отметила, что часть РСУ уже назначены на должность советников губернаторов. А это значит, что у них будет возможность доносить проблемы социальной сферы и пути их решения напрямую руководству регионов.

«Мы привыкли, что главы регионов занимаются глобальными проектами, а здесь они вместе с вами прошли жизненный путь человека, поняли, с какими сложностями он сталкивается. Часто кажется, что все есть в социальной сфере: деньги выделяются, федеральные и региональные программы реализуются. Но только таким исследовательским путем, через фокус-группы, когда мы проходим вместе с человеком его путь, можно увидеть те погрешности и дефициты, слепые зоны, которые сегодня есть», – резюмировала руководитель АСИ.

Глава АСИ Светлана Чупшева поблагодарила губернаторов, которые уже поддержали предложения региональных сервисных уполномоченных. Фото предоставлено пресс-службой АСИ

ПОДГОТОВКА К ПЕНСИИ

По итогам акселератора эксперты определили топ-3 социальных решений. Лучшим назван «Заботимся вместе» - сервис психологической помощи детям, которые потеряли одного из родителей. Участники проекта отметили, что в таких случаях школьные психологи не умеют работать с горем, классный руководитель не знает, что говорить, а родитель не владеет информацией о социальных выплатах. Что же делать?

Сервисные уполномоченные предлагают собрать все меры поддержки на уровне школы. Один звонок классному руководителю, и все остальные службы подключатся автоматически. Включая психологов (им прописали скрипты – типовые сценарии решения задач) и социальных органов. Ресурс будет собирать всю информацию от момента потери родителя до окончания ребенком школы. Проект уже опробован в 53 школах Белгородской области: удовлетворенность сотрудников школ составила 99%, удовлетворенность семей психологическим сопровождением в школе – 85%.

Цифровой сервис уже получил поддержку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В январе – марте 2023 года планируется, что сборник скриптов будет использоваться во всех общеобразовательных организациях региона.

Второе место заняла команда Хабаровского края с программой «Правила счастья», разработанной для жизненной ситуации «Планирование и рождение ребенка». Что здесь может быть пугающего? В первую очередь – неизвестность. Особенно для родителей первенцев. Какую помощь и поддержку оказывает государство? Парни обеспокоены материальным обеспечением семьи и жилищным вопросом. Девушки переживают за лишний вес. В целом молодежь наслышана о семейных проблемах «бывалых» друзей и подруг, о низком качестве медицинского обслуживания и дороговизне медобследований.

Программа состоит из нескольких блоков, каждый из которых помогает молодым людям понять, что значит быть родителем, отделить мифы и стереотипы от реальности, узнать о мерах государственной поддержки пар, решивших стать родителями. Представленное решение планируют внедрить в Амурской области.

На третьем месте – Самарская область, предложившая сервис для пенсионеров «Все в одном окне». В нем отработано 12 разделов с комплексом онлайн-услуг федеральных, региональных, муниципальных ведомств и других организаций. Всего сервис предлагает 128 электронных услуг для старшего поколения, которые можно получить в «одно касание» (раньше они были разбросаны на 50 с лишним официальных сайтах различных ведомств). 90,3% участника проекта сообщили, что посоветуют знакомым и близким людям воспользоваться сервисом

Причем, значительная часть сервиса посвящена людям, которые еще не вышли на пенсию. Пожилых людей беспокоит правильность начисления будущей пенсии, какие льготы причитаются, где можно работать и чем себя занять? Эксперты отмечают, что с выходом на пенсию, разумеется, жизнь не заканчивается. Больше того, ее можно прожить не менее увлекательно, чем молодость! Главное адаптироваться к новому образу жизни. По официальным данным, если сейчас в Самарской области доля пенсионеров составляет 26,9% от всех жителей, то к 2050 году она достигнет 35%. Будут ли это счастливые и полезные для всего общества люди? Это завит от многих составляющих…

«Практика использования готовых кейсов крайне полезна для всех регионов России. Что касается проекта Самарской области, то апробация проекта прошла успешно – это является дополнительным стимулом для других регионов присоединиться к разработанному решению по теме «Выход на пенсию». Мы стремимся быть лидерами по применению принципа человекоцентричности и внедрим проект во всем регионе», – сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

СТОП ТРАВЛЕ В ШКОЛАХ

Отметим еще ряд сервисов и начинаний, которые удалось подготовить в рамках акселератора. Так, в Калужской области протестировали проект «Будем вместе», направленный на профилактику травли в школе (сейчас это принято называть буллингом). Проект включает комплексную работу с учениками, учителями, родителями и студентами педагогических вузов. Авторы сервиса предлагают минимум раз в месяц проводить внеклассные творческие и активные мероприятия для школьников, которые выявляют их психологическое состояние. Для учителей предусмотрены тренинги по профилактике профессионального выгорания и развитию навыков выявления и предотвращения травли в классе. Для студентов разработан специальный обучающий курс. Проект апробировали в двух школах области, к развитию проекта подключился Калужский госуниверситет им. К. Э. Циолковского. Кроме того, разработан чат-бот, где родитель или ребенок могут получить видеоответы о том, куда нужно обратить и как себя вести при травле.

«Эта акселерационная программа позволила региональным командам разработать простые и эффективные решения для помощи людям, оказавшимся в той или иной жизненной ситуации. Решения, предложенные нашей командой, будут тиражироваться в регионах», – отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Мордовский проект по теме «Трудоустройство бывших заключенных» готовы тиражировать Ульяновская и Нижегородская области, а также Удмуртия. Команда региональных сервисных уполномоченных предложила открыть на базе исправительных колоний экзаменационный центр. За девять месяцев до освобождения сотрудники портала «Работа России» создают каждому осужденному карьерный трек. Далее осужденный проходит обучение в образовательных учреждениях ФСИН, а по его окончании – подтверждает знания и навыки на площадке экзаменационного центра перед комиссией и представителями потенциальных работодателей. По результатам экзамена выдается свидетельство общероссийского образца и подписывается предварительное соглашение о заключении трудового договора.

Сейчас трудоустраивается всего 3% от общего числа освободившихся из мест лишения свободы. Не удивительно, что в первые полгода на воле из них 71% снова совершает преступление.

«Сегодняшние заключенные скоро вернутся в города, поселки и будут либо работать, создавать семьи, социализироваться, либо вставать на прежний путь. В Мордовии много исправительных учреждений и большая концентрация таких людей. С одной стороны, люди не могут найти работу, с другой стороны, ряд крупных предприятий не могут найти сотрудников. Важно создать систему СПО, аттестацию проводить. Тема, которую предложили сегодня, абсолютно рабочая, мы уже с Федеральной службой исполнения наказаний начали по ней работать», – пояснил глава Мордовии Артем Здунов.

МАСШТАБИРОВАТЬ В РЕГИОНАХ

Часть проектов лично отсмотрели зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и помощник Президента РФ Максим Орешкин.

«Не существует неважных жизненных ситуаций, – отметил Максим Орешкин. - Шаг за шагом Национальная социальная инициатива развивается и делает социальную сферу в нашей стране более человекоцентричной. Я сегодня с большим удовольствием присоединился к вам, чтобы оценить идеи РСУ. Хотелось лично увидеть предложения команд и дать дополнительный импульс для того, чтобы новые подходы внедрялись на местах».

«В настоящее время региональные сервисные уполномоченные со своими командами работают в 27 регионах. Важно, чтобы они были по всей стране. Уверен, что у команды АСИ достаточно сил и упорства масштабировать эту большую работу в регионах», – подвел итог Дмитрий Чернышенко.