Российский десантник Черняков рассказал о своем боевом пути

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Важно не просто победить, а искоренить зло, заразу, которая проникла на Украину, чтобы она не распространилась дальше, - считает кавалер 3-х орденов Мужества майор Денис Черняков. Офицер рассказал о подвигах личного состава, проявленных в ходе специальной военной операции.

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ

«С первых дней принимал непосредственное участие в Специальной военной операции я, мое соединение, мое подразделение. Одна из первых была задача по захвату и удержанию стратегически важного объекта. Боеприпасы доставлялись только по воздуху. Я и мой друг, даже больше, чем друг – брат, вот, позывной «Альянс», нас с ним на второй день, на утро второго дня мы захватили трофейный автомобиль и на этом автомобиле мы, соответственно, на этом объекте осуществляли подвоз боеприпасов, эвакуацию раненных, и все это было под непрекращающимся минометным обстрелом и обстрелом артиллерии».

Майор Денис Черняков рассказал о подвигах личного состава, проявленных в ходе специальной военной операции.

«НИКТО, КРОМЕ НАС!»

«На одном из участков мы выполняли задачи по продвижению вперед. Я находился на БПУ соединения. Корректировал артиллерию. Наш пункт управления был (подвергся) артиллерийскому обстрелу. Ряд личного состава получили ранения. Но несмотря на это мы продолжили выполнять поставленную задачу. Велась корректировка артиллерии и мы продолжили уничтожать противника. Личный состав получал, как осколочные, так и огнестрельные ранения. Сразу же оказывалась первая медицинская помощь и эвакуация не всегда была возможна, поэтому личный состав продолжал выполнять свои задачи. Пускай, может быть, не в полном объеме, не в полную силу, но никто не падал духом, никто не был брошен, все было организовано. Наше соединение с доблестью и честью выполнило данную задачу. Никто не дрогнул. Все с честью выполняли все задачи, которые были поставлены нашему соединению».

ПОТОМСТВЕННЫЙ ОФИЦЕР

Что такое патриотизм, Родина и ее защита он знал не понаслышке, а из наглядных живых примеров.

Денис Черняков потомственный офицер в 4-м поколении. Прадед, дед и отец были офицерами. Прадед был полковником и прошел Финскую и Великую Отечественную войну. Дед – майор, лётчик-истребитель. Отец – десантник, афганец. Сам выпускник Костромского высшего командного училища РХБ защиты (с 2003 г. – Военная академия РХБЗ им. Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко (ВА РХБЗ). Окончил в 2002 году и по распределению поступил на службу в Воздушно-десантные войска. Прошел все командные должности до начальника службы соединения. В данный момент является слушателем ВА РХБЗ.

КСТАТИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан, награжденным тремя орденами Мужества или "За личное мужество". Закон устанавливает дополнительное ежемесячное материальное обеспечение гражданам, награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество", в 330% от размера социальной пенсии.