Не определившийся с полом "ядерный" назначенец Байдена попался на воровстве чемодана в аэропорту

Бринтон в плане принадлежности к тому или иному полу никак себя не идентифицирует и требует, чтобы к нему обращались с использованием местоимений «мы/их». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Распределение высоких должностей в своей администрации президент США Джо Байден поставил в зависимость не столько от способностей кандидатов, сколько от их принадлежности к определенной расе или группе людей. Таким образом 46-ой глава Белого дома решил выполнить одно из главных своих предвыборных обещаний – сформировать наиболее разнообразное представительство самых разных меньшинств, управляющих государством.

Одним из самых ярких таких назначенцев стал гендерфлюидный Сэм Бринтон, назначенный на пост заместителя помощника секретаря по утилизации ядерного топлива в Управлении ядерной энергетики, аналогичный посту заместителя министра.

Бринтон в плане принадлежности к тому или иному полу никак себя не идентифицирует и требует, чтобы к нему обращались с использованием местоимений «мы/их».

О достижениях Бринтона на ниве утилизации ядерного топлива американские СМИ ничего не писали, зато в изобилии публиковали фотографии лысого мужчины (иногда с усами и бородкой, а иногда и без таковых) в женских платьях и с ярким макияжем. Но вот теперь Бринтон стал героем криминальной хроники.

Выяснилось, что пару месяцев назад, прилетев в Миннеаполис, он снял с багажной ленты чужой чемодан, который унес с собой.

Настоящая владелица брендового изделия стоимостью более $3000, не обнаружив своего чемодана, обратилась в полицию. Стражи порядка, просмотрев записи камер видеонаблюдения, связались с Бринтоном, предполагая, что случившиеся – всего лишь досадное недоразумение. Но чиновник заявил, что чужой чемодан действительно у него, но в нем странным образом якобы находились его личные вещи.

Пару месяцев назад Бринтон снял с багажной ленты чужой чемодан, который и унес с собой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Через час Бринтон сам позвонил в полицию, сказав, что в предыдущем разговоре «был не до конца честен», признав, что вместе с чемоданом присвоил и его содержимое.

Чиновника уже отправили в неоплачиваемый отпуск, а дело передали в суд. Если Бринтона признают виновным в краже, то ему может грозить до 5-и лет лишения свободы.