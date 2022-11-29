Когда начнется битва за Антарктиду и что получит Россия при разделе шестого континента

Россия является не просто каким-то второстепенным участником «антарктической гонки», но реальным претендентом на лидерство на континенте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Климатологи утверждают: глобальное потепление грозит непредсказуемыми последствиями человечеству. Впрочем, не все из них будут катастрофическими. Некоторые ученые считают, что уже в этом веке на планете может появиться новый обитаемый континент. Речь, конечно же, об Антарктиде, где таяние ледников идет быстрыми темпами. И если, в среднем, на Земле температура за XX век поднялась на один градус Цельсия, то на Южном полюсе - на целых три.

Но если Антарктида станет пригодной для жизни, то какой стране она достанется? Претендентов будет достаточно, и Россия - одна из первых.

КЛАДОВАЯ ЗЕМЛИ

Территория Антарктиды интересна не столько в качестве жизненного пространства, сколько как место добычи ресурсов. По данным «Росгеологии», «потенциальные ресурсы углеводородного сырья выявленных осадочных бассейнов на континенте оцениваются примерно в 70 миллиардов тонн». А ведь кроме «черного золота» в регионе еще много чего интересного – алмазы, золото, платина, никель, уголь, уран.

Сейчас добыча всех ресурсов в районе Южного полюса запрещена, да и к тому же она экономически нецелесообразна. Уж слишком много сил и денег придется затратить на то, чтобы извлечь полезные ископаемые из почвы в вечной мерзлоте под ужасными полярными ветрами. Однако уже в ближайшие несколько лет все может измениться.

УРВАТЬ ХОТЬ КУСОК

Хотя открыли антарктические земли открыли еще в 1820 году русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, до начала XX века никто даже не заикался о том, чтобы застолбить за собой эту территорию. Международный статус континента был определен в 1959 году Договором об Антарктике. В нем все крупные державы признали, «что в интересах всего человечества Антарктика должна и впредь всегда использоваться исключительно в мирных целях и не должна стать ареной или предметом международных разногласий».

Впрочем, это не помешало впоследствии многим странам обозначить свои претензии на заснеженный континент. Например, Австралия, Новая Зеландия и Чили считают, что имеют право на определенную часть территории потому что Антарктида находится близко к их границам. Франция и Норвегия считают себя первооткрывателями определенных частей Антарктиды. И даже Бразилия уведомила, что у нее есть «зона интересов» на ледяном континенте.

Территория Антарктиды интересна не столько в качестве жизненного пространства, сколько как место добычи ресурсов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожалуй, оригинальнее всего поступила Аргентина. Хотя стране принадлежит старейшая из действующих антарктических исследовательских станций, южноамериканцы, чувствуя уязвимость своих позиций, решили подстраховаться. Военные привезли на антарктическую базу жену одного из офицеров, находящуюся на седьмом месяце беременности. Таким образом Эмилио Маркос Пальма, появившийся на свет 7 января 1978, стал первый человеком, родившимся на Антарктиде, а Буэнос-Айрес подкрепил свои претензии, выдав гражданство младенцу как рожденному на своей территории. Кстати, через шесть лет подобный трюк проделали и чилийцы.

Особенно активно выстраивает свою юридическую позицию Австралия. Она подбирается «тихой сапой» - через морское дно. Как пишет начальник Российской антарктической экспедиции Валерий Лукин, дело в том, что Договор об Антарктиде не рассматривал вопросы морского дна и континентального шельфа, для регулирования которых используется конвенция по морскому праву 1982 года. И хитрые австралийцы решили в 2004 году попробовать получить права на антарктический шельф, который якобы примыкает к «австралийскому антарктическому сектору». А вслед за этим подобные претензии могли бы высказать другие заинтересованные страны. Тогда «отбить» притязания Канберры удалось, в том числе благодаря совместной позиции России и США, но число желающих поделить арктический пирог с тех пор не уменьшилось.

А ЧТО ЖЕ РОССИЯ?

Наша страна является не просто каким-то второстепенным участником «антарктической гонки», но реальным претендентом на лидерство на континенте. Во-первых, Российская империя стала первооткрывательницей Антарктиды, да и сейчас отечественная сеть станций является одной из самых обширных. Есть в вечной мерзлоте и стратегические объекты – станции ГЛОНАСС, которые используются для улучшения работы системы геопозиционирования.

Впрочем, как считает доктор политических наук Алексей Фененко, на данный момент вопрос передела Южного полюса стоит не особо остро.

- Подобная проблема была более актуальна в 2008-2010 годах, когда многие страны пытались активно действовать в регионе, - отметил эксперт. - Например, была инициатива Франции о создании национальных заповедников, которая фактически была одной из попыток закрепить раздел континента на сектора влияния. Однако этот вопрос сошел на нет, в том числе благодаря позиции России против раздела Антарктиды.

Спутниковый снимок очертаний самого южного континента. Фото: НАСА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Раздел континента может начаться через 25 лет»

Эмиль Сайфуллин, сотрудник кафедры международного и европейского права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ:

- У каждого государства, имеющего свой интерес к Антарктике, найдутся свои и правовые и исторические основания, почему какая-то часть этого региона принадлежит им. Причем с каждым годом количество таких интересантов увеличивается. Видно, как различные государства постепенно готовятся к грядущему разделу, внося дополнения в своё национальное законодательство и развивая специальный флот.

Очередной виток соперничества и обострения ситуации вокруг Антарктики можно прогнозировать ближе к 2048 году, когда будет пересматриваться Протокол об охране окружающей среды 1991 года к Договору об Антарктике, который на данный момент запрещает любую деятельность, связанную с минеральными ресурсами, за исключением научных исследований.

При этом СССР, а значит и Россия, равно как и США, оставили за собой право на предъявление территориальных претензий в Антарктике. Не стоит забывать о великом подвиге русских мореплавателей Первой русской антарктической экспедиции 1819—1821 годов, и тех географических открытиях в Антарктике, которая она нам принесла.