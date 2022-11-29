Известная актриса подставила Ивана Урганта, рассекретив его отъезд в Израиль

Елена Воробей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда "Аншлага" Елена Воробей заскучала в промозглой Москве и упорхнула в Израиль. Об этом артистка сама рассказала в эфире местной радиостанции "Первое Радио 89.1Fm".

- В Москве я находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте - Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина (признан иноагентом в России. - Ред), Андрея Макаревича (признан иноагентом в России. - Ред), Ваню Урганта и даже Моргенштерна (также признан иноагентом. - Ред.), - призналась Воробей, ненароком рассекретив переезд телеведущего, который неоднократно заявлял, что находится в Москве. - Тогда я со своим определенным чувством юмора сказала: "Слушайте, были "Рождественские встречи", а не пора ли делать "Ханукальные встречи Пугачевой?".

При этом актриса не стала прояснять историю с эмиграцией на землю обетованную, уйдя от прямого ответа. Мол, на обвинения в бегстве из России она старается не обращать внимания, хотя "нервы, конечно, не железные".

- Сейчас важно самосохраниться, - отметила Елена Воробей.

Неудивительно, что российские поклонники восприняли это заявление однозначно: звезда "Аншлага" переехала в Израиль на ПМЖ. Однако, теперь актриса заявляет, что ее неправильно поняли.

- Бред какой-то! - рассердилась Воробей в разговоре с российскими СМИ. - Видимо, больше всем не о чем говорить, фантазия закончилась. Я недавно неделю провела на Дальнем Востоке, почему никто не писал, что я туда переехала?

Оказывается, Елена Воробей лишь на время покинула Россию. 4 декабря у нее запланировано выступление на сборном концерте в Санкт-Петербурге.