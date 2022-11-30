Рак, который нельзя победить, но можно контролировать

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Когда мы слышим слово «рак», то чаще всего оно звучит как приговор. И действительно, до не давних пор так оно и было. Однако наука не стоит на месте и все чаще среди наших близких встречаются те, кто столкнулся с этим страшным заболеванием и при помощи современной медицины смогли «победить» болезнь и продолжить жить нормальной жизнью.

Онкологических заболеваний великое множество и не все из них человечество еще научилось лечить, а главное – распознавать вовремя. Рак толстой кишки, иначе говоря колоректальный рак, одно из таких заболеваний, которое долго не удавалось поставить под контроль.

Что же собой представляет это заболевание?

Колоректальный рак – это злокачественная опухоль кишки, которая развивается из полипов (доброкачественных образований). Сами по себе полипы доброкачественны, но если их своевременно не обнаружить и не удалить, со временем они могут перерасти в рак. На начальных стадиях опухоль локализуется исключительно в кишечнике, но в дальнейшем она может распространиться по лимфатической системе на соседние органы в виде метастазов.

По степени распространенности колоректальный рак занимает одно из первых мест - на него приходится почти 12% от всех заболевших онкологическими заболеваниями. Учитывая, что в 2021 году в нашей стране было выявлено 580 415 новых случаев рака, легко посчитать у скольких из них было диагностирован именно этот вид – почти 70 тыс. случаев.

Существует устойчивый миф, что раком толстой кишки болеют в основном мужчины, но на самом деле это не так – заболевание встречается и у женщин. В среднем на протяжении всей жизни примерно каждый двадцатый мужчина и четыре из ста женщин могут столкнуться с данным видом рака. В нашей стране проблема отягощается еще и тем, что мужчины в силу «мачо» менталитета игнорируют своевременное посещение врача. В итоге у них заболевание диагностируется позднее, лечение проходит тяжелее, а уровень смертности значительно выше. Остановить рост заболеваемости в среднесрочной перспективе невозможно, по мере старения населения и ухудшения риск факторов, связанных с образом жизни и экологией, число случаев будет только возрастать.

Однако есть и хорошие новости. Рак толстого кишечника достаточно эффективно лечится, но при одном условии – если его обнаружили на ранних стадиях! Сегодня таким же образом удалось поставить под контроль рак молочной железы и добиться более чем 90% выживаемости при условии его обнаружения на первой стадии. С колоректальным раком история примерно такая же, но выявить его гораздо сложнее. На ранних стадиях у него вообще может не быть ярко выраженных симптомов. Тревожные сигналы, такие как регулярные спазмы в животе, диарея или запор, ощущение полного кишечника, кровотечение с ярко-красной кровью при испражнении, потеря веса, начинают проявляться достаточно поздно, когда добиться положительного результата лечения уже крайне сложно.

Так какой же выход? Первое и самое главное – это так называемый «массовый» или «популяционный» скрининг, то есть тотальное обследование лиц в возрасте старше 40 лет или даже младше в том случае, если у человека есть генетическая предрасположенность – наличие похожего заболевания у близкого родственника: родителей, братьев или сестер, дедушек или бабушек. Колоректальный рак – это один из немногих видов онкологических заболеваний, где такая тактика дает удовлетворительный результат. Дело в том, что для большинства других видов рака массовое обследование оказывается либо слишком дорогим, либо процент обнаруженных подозрений или заболеваний слишком малый. Соответственно расходы на систему здравоохранения возрастают, а результат с медицинской точки зрения получается не удовлетворительный. По счастью с колоректальным раком все обстоит иначе и постепенно система обязательного обследования на данный вид рака начинает внедряться в нашей стране.

C 2019 года в нашей стране проводится пилотная скрининговая программа, инициированная компанией Олимпус при поддержке профильных научных медицинских исследовательских центров Минздрава России. Программа уже охватила девять регионов. На данный момент обследования прошли более 15,000 человек. Злокачественные новообразования обнаружены примерно у 3% из группы риска, а у более чем 50% из тех, кому проводилась колоноскопия, выявлены полипы. «Мировой опыт показывает, что массовый, популяционный скрининг для борьбы с колоректальным раком является одним из наиболее эффективных способов. Результаты пилотной скрининговой программы дают все основания для того, чтобы максимально широко масштабировать скрининг среди населения нашей страны и тем самым спасти тысячи жизней» - полагает Алексей Морозов, директор по работе с органами государственной власти компании Олимпус.

Сегодня существует четкий и понятный алгоритм выявления данного вида рака. На первом этапе скрининга необходимо провести анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим количественным методом. Для этого достаточно собрать биоматериал в специальную стерильную пробирку или обычную баночку для анализов и отнести в лабораторию. Результаты анализа покажут, есть ли с толстым кишечником проблемы, причиной которых могут являться полипы – предраковые новообразования. Если анализ положительный, необходимо отправиться на следующий этап – видеоколоноскопию. Эта процедура с использованием высокотехнологичного оборудования, длительностью не более часа, которую для дополнительного комфорта можно пройти под наркозом, поможет точно выявить наличие опасных полипов и сразу же удалить их. После удаления процесс развития рака из данного полипа полностью останавливается.

Онкологи уверены, что всем лицам старше 40 лет, даже тем, у кого не наблюдается проявление каких-либо симптомов, рекомендуется сдавать анализ кала на скрытую кровь. В случае же обнаружения доброкачественных полипов, сегодня есть все условиях для их удаления, поэтому лучше потратить один день и провериться, чем подвергать жизнь опасности и обременять своих родных. Ведь течение заболевания на запущенных стадиях – это не только мучение самого пациента, но и снижение качества жизни всех, кто его окружает.