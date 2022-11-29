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Экономика29 ноября 2022 10:46

В Москве прошел Первый Российский винодельческий форум

За два дня Форум посетило более 1700 участников
За два дня Форум посетило более 1700 участников

За два дня Форум посетило более 1700 участников

24-25 ноября в Москве состоялся Первый Российский винодельческий форум. Его главной темой стала «Новая эра российского виноделия». Мероприятие объединило лучших производителей, экспертов и представителей органов власти, что позволило обсудить стратегию развития виноделия и виноградарства в стране на принципиально ином уровне.

За два дня Форум посетило более 1700 участников, включая профессионалов отрасли, рестораторов, представителей торговли, журналистов и блогеров. Более 150 выступающих приняли участие в 43 сессиях, презентациях и мастер-классах.

На Пленарном заседании «Виноделие России: новая орбита» выступили вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, собственник ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов и другие ведущие виноделы, а также Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Левин и Председатель Правления РНКБ Банка Михаил Якунин.

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