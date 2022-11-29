В Москве прошел Первый Российский винодельческий форум

За два дня Форум посетило более 1700 участников

24-25 ноября в Москве состоялся Первый Российский винодельческий форум. Его главной темой стала «Новая эра российского виноделия». Мероприятие объединило лучших производителей, экспертов и представителей органов власти, что позволило обсудить стратегию развития виноделия и виноградарства в стране на принципиально ином уровне.

За два дня Форум посетило более 1700 участников, включая профессионалов отрасли, рестораторов, представителей торговли, журналистов и блогеров. Более 150 выступающих приняли участие в 43 сессиях, презентациях и мастер-классах.

На Пленарном заседании «Виноделие России: новая орбита» выступили вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, собственник ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов и другие ведущие виноделы, а также Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Левин и Председатель Правления РНКБ Банка Михаил Якунин.