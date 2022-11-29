Дмитрий Песков: Президент обязательно встретится и с добровольцами

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, вот так сложилось, что я эти дни очень плотно общаюсь с добровольцами, - поделился журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов с официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым во вторник, 29 ноября. - Это и бывший сити-менеджер Читы Александр Сапожников, который ушел на фронт. (Кстати, с Украины на него сыплются проклятия и угрозы, а со всей России, даже из Китая - массовая поддержка.) И вот вчера Олег Кожемяко встретил во Владивостоке батальон «Тигр», который сражался очень мужественно в Донбассе четыре месяца. Там есть и погибшие, и раненые, но некоторые добровольцы собираются после Нового года снова туда направиться. Вот как бы вы прокомментировали вот это явление, которое, на мой взгляд, и не только на мой, приближает очень сильно нашу Победу?

- Я, честно говоря, не совсем понял вопроса, - начал Песков, - мы все относимся к добровольцам, которые, не жалея своей жизни, не жалея своего здоровья, там, собственно (в Донбассе и на Украине. - А.Г.) защищают Отечество.

И, конечно, они все есть и будут героями для всех нас. Но суть вопроса в чем? Я не совсем понял.

- Я бы хотел, знаете, вопрос какой задать в связи с этим? - продолжил я. - Мы были свидетелями пронзительных встреч президента с ранеными бойцами в госпитале, с военными на стрельбище, с десантниками, с матерями наших воинов - вот на днях. А планируется ли встреча с добровольцами из числа гражданских?

- Пока каких-то конкретных планов нет, - сказал пресс-секретарь, - но, очевидно, что Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещание, и отдельные беседы со всеми, кто, так или иначе, имеет отношение к специальной военной операции.

- А когда добровольцы будут, пока не известно, да?

- Нет.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!