В секретном подразделении "Каскад" в зоне СВО - целый отряд российских депутатов. Кто они и как несут службу

Депутат Олег Колесников
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- Парни, огромное вам спасибо, - Андрей Турчак чуть помедлил. – То, что вы делаете, трудно переоценить. Если на одной стороне листка отметить трудозатраты по созданию вашего разведподразделения, а с другой – количество уничтоженных целей, вооружения и техники… Это несопоставимо. Понимаю, разведка любит тишину. Но когда-нибудь все узнают, что вы здесь делаете и как.
Эти слова секретарь Генсовета «Единой России» произносил в полумраке бетонного бункера. Вместо стола - ящики из под снарядов, вокруг люди в камуфляже. Еще недавно они носили дорогие костюмы и сидели в депутатских креслах. Не только в Госдуме, но и в парламентах городов, регионов. А теперь это - добровольцы, они воюют в специально созданном подразделении в зоне спецоперации.
Об этом отряде известно не много. О нем вообще никто бы не знал, если бы с думскими добровольцами не встретились первый зам. главы Администрации президента Сергей Кириенко и Андрей Турчак. Депутатский «эскадрон» входит в состав оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», которое было создано в 2017 году. Добровольческие отряды, которые вливаются в формирование сейчас, именуют БАРС - Боевой Армейский Резерв Специальный.
Депутат Олег Колесников
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Вот несколько имен избранников-добровольцев: Дмитрий Саблин, Дмитрий Хубезов, Сергей Сокол, Олег Голиков, Олег Колесников, Евгений Первышов... Каждый из них прошел подготовку на полигоне и подписал контракт с Минобороны.
«Сегодня последний день нашего обучения в военно-полевом лагере, - писал в соцсети депутат Госдумы из Челябинска Олег Колесников. - Под руководством опытных инструкторов получил практические навыки по огневой, тактической и медицинской подготовке. Отдельные занятия были посвящены устройству мин и их обезвреживанию. Услышал немало ценных советов от людей с реальным боевым опытом – важно каждое их слово. Отправляемся на передовую...»
Это было пару недель назад. А вот недавняя его запись: «Служу в БАРС «Каскад». Военная разведка. Говорить о том, где нахожусь и чем занимаюсь, по понятным причинам нельзя».
«Отправляюсь в зону спецоперации сегодня вечером, - это публикация бывшего мэра Краснодара, депутата Госдумы от «Единой России» Евгения Первышова. - На полигоне в Ростовской области прошел подготовку, опыт службы в армии помог завершить ее быстрее. В таких случаях «за ленточку» отправляют досрочно. После прибытия в часть телеграм-канал вести не буду. Думаю, причины понятны. Победа будет за нами!»
Депутат Олег Колесников
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Первышов, как выяснилось на встрече с Турчаком, командует небольшой группой и готовит ее к самостоятельной боевой работе. Наверное, уже подготовил: командир всего депутатского отряда, зампред Комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин сказал Турчаку, что учиться осталось несколько дней.
Саблину командовать депутатским эскадроном сам Бог велел. Он полковник запаса, родился в Мариуполе. Да и идея собрать депутатов-добровольцев в одну боевую ячейку принадлежит именно ему.
Что конкретно делают на передовой народные избранники, не разглашается. Мне удалось связаться с Саблиным, в числе прочего я попытался уточнить и это. «Мы выполняем задачи разведки», - был ответ. Все, точка.
А вот еще слова Саблина:
- Мы очень переживаем за мобилизованных ребят и понимаем, что от качества нашей работы зависят их жизни. Поэтому стараемся беречь оборудование. И в то же время работаем, выкладываемся на полную. Ребята иногда начинают ранним утром, а заканчивают в 3 часа ночи. И так каждый день. Вообще, мои коллеги меня поражают. Депутат - не депутат, мы все здесь бойцы, живем и трудимся таких же условиях, что и остальные. И девиз у нас один: пораженная цель – это спасение жизни.
Зампред Комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Работает депутатская разведка по всему фронту.
Есть, кстати, парламентарии-добровольцы, которые служат в других частях. Например, депутат Бадма Башанкаев хирург, на фронте он работает в военном госпитале.
Председатель «Союза добровольцев Донбасса» депутат Александр Бородай руководит в ДНР сразу несколькими отрядами.
А депутат Виталий Милонов служит артиллеристом в Горловке. На Донбассе он получил позывной «Густав», зачислен в расчет противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».
- Это ювелирное орудие, может бить прямо в глаз, чтоб шкурку не попортить, - сказал Милонов. – Мы каждый день уничтожаем несколько целей и обеспечиваем нашим мотострелкам-штурмовикам возможность продвинуться вперед. Хоть на 100, 200, 300 метров. Недавно разложили весь Майорск. Надеюсь, сможем реализовать более крупное наступление. Главное, чтобы боекомплектов было в избытке. А за нами не заржавеет.
Зампред Комитета по обороне Госдумы Дмитрий Саблин
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
«Большинство здесь и не знает, что рядом мы служим»
Командир депутатского отряда Дмитрий Саблин через помощников ответил на несколько вопросов «Комсомолки».
- Что за депутаты вошли в подразделение «Каскад»?
- В нем служат депутаты Госдумы, в основном из «Единой России», и региональных парламентов. А также опытные бойцы и волонтеры из «Боевого братства» и наша молодежь из «Молодой гвардии».
- В каких условиях живут и служат депутаты?
- В тех же, что и другие военнослужащие. Так как они работают во всех регионах России, где проходит зона спецоперации. Но в зависимости от места службы могут быть отличия. У нас есть группа, в месте расположения которой есть водопроводная вода. Остальные могут только завидовать.
- Как к вам относятся другие бойцы?
- Тут нормально относятся к тем, кто не болтает, а четко выполняет свою работу. Хорошо относятся. Большинство и не знает, что рядом с ними депутаты служат. Мы это не афишируем. В том числе и по соображениям безопасности.
- Как настроение в отряде?
- Когда получается дать результат, настроение хорошее.
- Приходилось ли использовать «служебное положение», чтобы улучшить доставку на фронт снаряжения и техники.
- Не знаю, что значит в данном случае «использовать служебное положение», но и мы, и многие другие депутаты с первых дней помогали и мирным жителям, и нашей армии, и народной милиции ДНР, ЛНР. Тем более сейчас, когда люди служат бок о бок, едят из одного котла.
- Есть ли сведения о том, что ВСУ «охотятся» на депутатов-добровольцев.
- Присутствие тут депутатов мы не афишируем. В том числе и для того, чтобы не подвергать дополнительному риску тех, кто воюет рядом.
Отправившись на фронт, депутаты не оставляют политическую деятельность. В соцсетях некоторых из них появляются сообщения о событиях в их избирательных округах. По этому поводу были даже негативные комментарии. Например, когда Виталия Милонова увидели в Кремле. «Все правильно, я был обязан присутствовать на церемонии подписания договоров о вхождении новых регионов в состав России», - объяснил это депутат.
Командир депутатского подразделения Дмитрий Саблин так объяснил такое «совместительство»:
- Конечно, мы стараемся следить, что происходит в округах, где люди доверили нам мандаты. Большая нагрузка на наших командах, помощниках, которые продолжают работать. А иногда за этими проблемам можно следить, не отрываясь от службы. Кстати, среди мобилизованных немало наших избирателей. Бывает, узнают. Встречаемся, как родные.
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