Участники Конгресса молодых ученых обсудят вклад граждан в науку

Событие состоится 1-3 декабря в Сочи

На II Конгрессе молодых ученых пройдет сессия «Каждый важен: что может привнести гражданин в науку». Эксперты оценят первые результаты инициативы «Научное волонтерство» и обсудят, чем общество может помочь ученым и науке.

Научное волонтерство – инициатива Десятилетия науки и технологий, объявленного в России Президентом Владимиром Путиным. Каждый гражданин, включая школьников и студентов, может внести свой вклад в развитие научной мысли – от участия в сборе данных до оценки результатов проектов. Благодаря добровольному участию широкой общественности в экспериментах и исследованиях полезный опыт смогут получить все участники научного процесса.

Участники сессии обсудят первые результаты проектов научного волонтерства, запущенных в 2022 году. Речь пойдет как об итогах первого года реализации инициативы, так и о перспективах ее развития – к 2025 году в научные проекты в России планируется привлечь более 100 тысяч волонтеров.

Модератором сессии выступит заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея, доцент-исследователь Университета ИТМО Константин Фурсов.

Участниками станут заместитель Министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, зампред комитета ГосДумы РФ по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, директор Центра интеллектуального цифрового сельского хозяйства Института проблем управления имени В. А. Трапезникова Российской академии наук Сергей Антипин, директор департамента по работе с молодежью Русского географического общества Антон Юрманов, директор института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета Алимурад Гаджиев и другие.

К дискуссии присоединятся директор Научной библиотеки Томского государственного университета Артем Васильев, начальник патентно-информационного отдела, доцент департамента транспорта Инженерной академии Российского университета дружбы народов Александр Марусин, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Седых, председатель совета молодых ученых Забайкальского государственного университета Анна Шапиева.

«Молодые люди вносят свой вклад в развитие экономики, создавая уникальные российские продукты, развивая технологии и делая научные открытия (44% исследователей – молодые люди в возрасте до 39 лет). Наша главная задача – привлечь больше талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, а также повысить доступность информации о достижениях и перспективах Российской науки для граждан России. Для выполнения национальных показателей необходимо создавать бесшовную среду школа-колледж-вуз-молодой ученый и системную работу с молодым людьми в этом направлении. И уже со школы начинать вовлекать ребят в научную сферу. Именно поэтому Росмолодежь с партнерами планирует максимально расширить научную повестку в рамках форумных кампаний, активно будут развиваться направления научно-популярного туризма, научное волонтерство. Этим мы сможем создать исследовательские и научные проекты с привлечением гражданского общества в качестве волонтеров. А в рамках деятельности Российского движения детей и молодёжи появится научно-технический (технологический) трек», – отмечает Ксения Разуваева.

В программе II Конгресса молодых ученых – десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками II Конгресса молодых ученых станут делегаты из более чем 40 стран мира.

Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых конгресс.наука.рф.