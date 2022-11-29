Apple довел Илона Маска до бешенства: миллиардер готовится рассказать все о цензуре в США

Маск рассказал об угрозах Apple удалить Twitter из магазина приложений AppStore Фото: REUTERS

Новую неделю Илон Макс начал с очередного скандала. В понедельник он сообщил, что Apple угрожает удалить приложение Twitter из магазина приложений App Store, требуя, чтобы соцсеть проводила модерацию контента.

«Apple прекратила размещение рекламы в Твиттере. Они ненавидят свободу слова в Америке», - добавил бизнесмен. В первом квартале этого года Apple стала крупнейшим рекламодателем в Твиттере, потратив $48 млн.

Что послужило поводом для этого, ни Маск, ни производитель iPhone подробно не сообщили. Но это не помешало миллиардеру устроить голосование по вопросу: должен ли Apple уведомлять клиентов о цензурировании. Поддержали это предложение 85% проголосовавших.

Ну а затем новоиспеченный владелец Твиттера начал резать правду-матку, пишет Reuters.

«Знаете ли вы, что Apple облагает 30% налогом все, что вы покупаете в App Store?», - задался вопросом у себя на странице Илон Маск и пообещал, что лучше будет воевать, чем согласиться платить 30% компании Тима Кука. А под занавес пригрозил очень скоро представить документы, подтверждающие жесткую цензуру, существовавшую в Твиттере.

«Досье о подавлении свободы слова в Твиттере скоро будут опубликованы в самом Твиттере. Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», - заинтриговал Маск.

«Это битва за будущее цивилизации. Если свобода слова будет утрачена даже в Америке, впереди нас ждет тирания», - заключил бизнесмен.

Заявление Илона Маска не осталось незамеченным и быстро было подхвачено представителями Республиканской партии, мол, нас лишают свободы слова, а Apple - проклятый монополист. Несколько законодателей выступили за принятие антимонопольного законодательства, которое ослабило бы контроль Apple и Google за рынком приложений. Законопроект республиканцев нашел серьезную поддержку и в стане демократов. Но, как отмечают аналитики, до конца года вряд ли эта инициатива получит продолжение.

Обвинения в адрес Apple небезосновательны. Корпорация фактически установила жесткий контроль над своим магазином приложений App Store. На цензуру годами жаловались небольшие IT-компании. Apple, как и Google, чей магазин приложений используется для Android, прикрываются благими целями: защита пользователей от вредоносного контента. Однако многие припоминают компаниям январь 2021 года, когда они удалили приложение социальной сети Parler, сославшись на то, что владельцы соцсети не смогли подавить агрессивную риторику своих пользователей после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа.