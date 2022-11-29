Минобороны России сообщило о безуспешных атаках ВСУ

В наступлениях на наши позиции враг потерял сотни солдат и десятки единиц военной техники

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о новых потерях в рядах ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении - более 40 украинских военнослужащих, на Донецком более 100.

В своих «безуспешных попытках атаковать» позиции российских войск украинские националисты потеряли десятки танков, бронемашин и автомобилей. И не только.

Также за сутки силами наших подразделений ПВО, авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение: двум реактивным снарядам системы залпового огня «Ураган», 9 беспилотникам, зенитному ракетному комплексу «Оса-АКМ», радиолокационной станции целеуказания зенитным ракетным комплексам «Пеликан», станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, десяти пунктам управления, 62-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 148-ми районах.

Генерал-лейтенант отметил, что в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

333 - самолета.

177 - вертолетов.

2581 - беспилотный летательный аппарат.

391 - зенитный ракетный комплекс.

6876 - танков и других боевых бронированных машин.

904 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3628 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7406 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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