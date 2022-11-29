Всероссийские премьеры хоррора «Омут» пройдут 29 ноября в крупнейших городах

Всероссийские премьеры фильма пройдут 29 ноября в крупнейших городах. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Зеленоград, Ижевск, Калининград, Ковров, Краснодар, Красноярск, Мурманск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Рязань, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Челябинск.

Продюсер фильма Александр Калушкин комментирует: “Мы ждем мощного отклика от зрителей, потому что в «Омуте» поднимается много актуальных, наболевших тем — от семейного насилия до навязываемых трендов на духовные практики, которые из таинства превращаются в популярное развлечение, способное быть рискованным и даже опасным”.

В центре сюжета — история о женщине, которая не может постоять за себя и решает поменять свою жизнь, обратившись за помощью к шаманам, древним духам и ритуалам. Фильм следует современному тренду на психологические хорроры («Реинкарнация», «Солнцестояние», «Бабадук»), исследующие тьму, которая рождается внутри самого человека, а не обусловлена внешними угрозами - потусторонним или преступным миром. При этом бэкграундом для повествования служат привычные для нашей культуры мифы и архетипы. Съемки проходили в Великом Новгороде, чья природа и достопримечательности сыграли особую роль в создании мрачного, мистического настроения фильма.

Главная героиня «Омута» Люба — жертва, желающая обрести силу и изменить ход вещей. Ее сыграла ведущая актриса Ленкома Алёна Митрошина («Ненастье», «Шестнадцать+»). Сценарист Ольга Лоянич о работе над историей: “Героиня «Омута» в начале истории и понятия не имеет о том, что она за человек. Зрители смогут вместе с ней пройти путь от отрицания до принятия, который очень сложно назвать безболезненным”.

Другие роли в фильме сыграли Вячеслав Чепурченко («Легенда №17», «Жуки», «Измены»), Вольфганг Черни («Т-34», «Красный призрак», «Скажи ей»), Екатерина Соломатина («Недетский дом», «Господа Головлевы») и Максим Ханжов («Серебряные коньки»).

О сложном художественном решении фильма говорит режиссер Денис Крючков: “Мы воссоздали в кадре пространство русской готики, где переплетаются образы с картин Васнецова, Врубеля и современных художников, звучат русские народные напевы и стихи Серебряного века.

О закулисье российского ТВ, царящих там разборках и скандалах рассказываем в подкасте "Глядя в телевизор". Переходите по ссылке, ставьте сердечки и слушайте, когда удобно