Глава Конституционного суда назвал условия возврата смертной казни в России

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Х Всероссийском съезде судей в Государственном Кремлевском дворце. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Владимир Путин приехал на 10-й всероссийский съезд судей, чтобы поставить им главную задачу на будущее:

- В состав России вошли четыре новых субъекта. На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду предстоит большая работа по формированию новых составов судов и их скорейшей интеграции в российскую систему, - поручил глава страны.

Он напомнил, что надо будет не только людей нанять, но и построить новые здания судов, наладить их материальное обеспечение.

Президент РФ Владимир Путин на Х Всероссийском съезде судей в Государственном Кремлевском дворце. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дальше с явным удовольствием президент заметил, что в России наконец-то меньше стали судить коммерсантов. До этого на встречах с прокурорами и следователями он не раз просил перестать кошмарить бизнес.

- За 10 месяцев рассмотрено 5 тысяч дел по экономическим статьям. Две тысячи уголовных дел прекращены судами. К реальному лишению свободы приговорены лишь 9% осужденных, - перечислил российский лидер.

После президента выступил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Он начал с того, что России не нужен аналог ЕСПЧ.

- Ныне российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека, - заявил юрист.

Потом он неожиданно перешел к обсуждению смертной казни.

- Ее периодически предлагают вернуть. Обычно вспоминают о требовании ЕСПЧ наложить мораторий на смертную казнь. Раз мы из суда вышли, значит свободны в этом вопросе. Но надо понимать, что для этого придется менять саму конституцию. Чтобы изменить вторую главу (о правах человека), надо принимать новую конституцию. Если готовы – флаг в руки, - сказал Зорькин.

Председатель Конституционного суда напомнил, что Россия многие годы поддерживала все резолюции ООН о запрете смертной казни. Отказ от моратория «стал бы плохим сигналом обществу».

Официальную часть судейского съезда на лирической ноте завершил Путин. Он напомнил, что судьи находятся «на Олимпе правовой системы».

- Я вас очень прошу соответствовать этому высокому олимпийскому статусу, как те, кто по известным древним традициям там проживают, имею в виду олимпийских богов. Пожалуйста, это чрезвычайно важно для практической деятельности и всего морально-нравственного состояния общества, - сказал глава страны.