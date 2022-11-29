Москва не будет вести переговоров с США по ядерной тематике, пока НАТО не уберется с Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби растерянно сообщил, что Вашингтон через посольство намерен выяснить, "что произошло" и сделать все для того, чтобы "вернуться в график мероприятий как можно быстрее". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США в растерянности. 29-го ноября в Каире должны были начаться консультации в рамках двусторонней комиссии по исполнению договора о Стратегических наступательных вооружениях. Для консультаций выделили целую неделю с 29 ноября до 6-го декабря. Но переговоры не состоялись. Российская сторона, как заявили в посольстве США в Москве, в одностороннем порядке уведомила Вашингтон о переносе мероприятия на более поздние сроки. Причем, даты не уточнила. Просто пообещала предложить.

- Ранее запланированная в Каире сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится. Мероприятие переносится на более поздний срок, - подтвердили и в МИД России.

Напомним, что Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году. В прошлом году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

И сейчас Белый дом всполошился после отмены этого раунда, в ходе которого планировалось обсудить весьма много вопросов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби растерянно сообщил, что Вашингтон через посольство намерен выяснить, "что произошло" и сделать все для того, чтобы "вернуться в график мероприятий как можно быстрее". Госдепартамент США сообщил, что США готовы провести заседание комиссии "в любые кратчайшие сроки".

Прижало. Еще и по той причине, что американцы не могут понять, что же такого произошло, из-за чего русские, которые в начале ноября согласились на переговоры, в конце месяца переменили свое мнение по этому поводу. Почему? А ответ на поверхности.

Они гадают, что произошло в России, оказавшее такое влияние? Мысль про то, что причиной принятого решения стали действия не кого-то, а самих США просто не приходит им в голову. США, на что еще в августе обращала внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова, регулярно неконструктивно действуют даже при реализации предусмотренных договором, "по сути, рутинных мероприятий". Не был в восторге от исполнительской дисциплины американцев при реализации и глава МИД России Сергей Лавров, указывавший, что Вашингтон " избегает какого-либо предметного взаимодействия по региональной деконфликтности". А если бы сейчас такая мысль пришла американцам в голову в связи "с отменой" этих переговоров, им бы стоило обратить внимание на то, что в США начали еще более активно говорить о необходимости усилить военную помощь США Украине. И не только говорить. Так, например, президент Байден подписал новый пакет военной помощи Киеву на 400 млн долларов. Пошли поставки новых партий современных вооружений. Усилился нажим и на союзников по "украинской коалиции". А можно еще вспомнить и пролонгацию "зерновой сделки", при которой Москву опять постарались обмануть.

Весьма высокопоставленный в хорошо информированных по данному вопросу кругах сообщил, что причиной отмены консультаций стал курс Вашингтона на эскалацию конфликта на Украине. Расширение номенклатуры поставок и затягивание конфликта ведет к гигантскому усилению напряженности во всей Европе. А работа с теми, кто раздувает пламя на нашем континенте, в области, в первую очередь, обеспечению их безопасности, является на фоне происходящего алогичной.

Джон Кирби и все члены американской комиссии, работающей по данному договору, похоже, могут просто уйти в отпуск. Перенос без обозначения может означать, что угодно, но в первую очередь – отсутствие у России на данный момент у российской стороны желания проводить эти консультации. У США есть и жгучее, а у России – нет.

И слово "отмена" вместо термина "перенос" в отношении не состоявшихся консультаций употреблено здесь не просто так. Как пояснил все тот же источник, "Москва пойдет на диалог с США по вопросам ядерных вооружений не ранее достижения основных целей Специальной военной операции на Украине, свертывания там любого военного присутствия стран НАТО и вывоза с Украины вооружений". Причем, заметьте, не НАТО в целом, а именно стран НАТО. Поскольку ситуация на Украине стала уже "вопросом стратегической стабильности и безопасности", без учета "украинского кейса" такие проблематика рассматриваться впредь не будет.