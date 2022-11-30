Итого в 2022 году коммуналка подорожает дважды: с 1 июля и, теперь, с 1 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТАРИФЫ ЖКХ ВЫРАСТУТ НА 9%

Традиционная ежегодная индексация тарифов на коммуналку нас нынче ждет раньше срока. С 1 июля 2023 года ее перенесли на 1 декабря 2022 года.

То есть получается, что в 2022 году коммуналка подорожает дважды: как обычно, с 1 июля и теперь второй раз, с 1 декабря. Но взамен, как обещают в правительстве, на 2023 год тарифы будут заморожены. И следующее повышение платы случится только 1 июля 2024 года.

Сдвиг сроков вызван (цитируем объяснение Минэкономразвития) «необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране». А если на пальцах, это расплата за резкое подорожание стройматериалов в 2021 году. Из-за этого возникли проблемы с ремонтом всевозможных теплосетей и водопроводов. И чтобы на все хватило денег, пришлось поднимать тарифы.

В среднем по стране подорожание коммуналки с 1 декабря должно уложиться в 9%. По подсчетам правительства, для условной среднестатистической семьи из трех человек это лишние 324 рубля в месяц.

Важный момент: в эти проценты не входят капремонт, а также содержание и ремонт жилья. Они дорожают по своему отдельному расписанию.

НЕ ПАРЬТЕСЬ О РОСТЕ ЦЕН!

Но есть и хорошая новость для владельцев жилья: с 1 декабря в квартирах многоэтажек можно устанавливать хаммамы (турецкая баня), индивидуальные мини-сауны и инфракрасные кабины (еще один вариант мини-сауны). Изменения об этом внесены в приказ МЧС с требованиями к противопожарной защите.

Важное уточнение: речь идет именно о компактном оборудовании на одного-двух человек. Это готовые кабинки заводского изготовления - поставил в квартире, включил в розетку и вот оно, счастье. Больших нагрузок на коммунальные сети они не дают. А полноценные бани и сауны устраивать в квартире по-прежнему запрещено.

С 1 декабря в квартирах многоэтажек можно устанавливать хаммамы, индивидуальные мини-сауны и инфракрасные кабины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ БАХИЛ

С началом зимы должна заработать новая фишка - цифровые полисы ОМС (обязательное медстрахование). Для граждан это значит следующее: этот самый полис таскать с собой теперь не обязательно, в поликлинику можно прийти с одним паспортом.

Цифровой медполис - это, по сути, лишь номер записи с данными застрахованного гражданина в электронном реестре. Поэтому лишние документы и не нужны. В больнице или поликлинике по данным паспорта найдут вас в реестре - и все.

В детский электронный полис - то бишь в соответствующую запись в реестре - вносятся дополнительно данные о родителях или опекунах.

Но носить с собой «физический» полис по-прежнему не возбраняется. Для тех, кому так спокойнее, пока сохраняется возможность получить его и в прежнем виде. Об этом надо сказать в страховой, где вы оформляете полис, и подать соответствующее заявление.

ЗА ИНН МОЖНО НЕ ХОДИТЬ В НАЛОГОВУЮ

Встать на налоговый учет с 1 декабря можно, подав заявление через портал Госуслуг. Для этого, правда, понадобится усиленная неквалифицированная электронная подпись. Ее тоже можно оформить через Госуслуги (gosuslugi.ru/goskey). Свидетельство о постановке на учет и свой ИНН вы получите в личный кабинет на Госуслугах. Скаченный оттуда документ, как утверждается, приравнивается к копии обычного бумажного свидетельства.

Альтернативный способ сделать все то же — через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС nalog.gov.ru.

Встать на налоговый учет с 1 декабря можно, подав заявление через портал Госуслуг. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ИЩИТЕ ЧИНОВНИКОВ В СОЦСЕТЯХ

Все госорганы, органы местного самоуправления (муниципалитеты) и подведомственные им структуры, а также суды с 1 декабря отправляют в народ, то есть в соцсети. Они обязаны создать и вести странички во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Предполагается, что это поможет нам с вами «получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук» (цитата с сайта Госдумы).

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

- С 1 декабря вступает в силу ряд новых ограничений в отношении тех, кого российские власти признали иноагентами. Среди них есть и финансовые: нельзя получать господдержку и пользоваться упрощенной системой налогообложения.

- Освобождается от НДФЛ (налог в 13%) материальная помощь мобилизованным, а также контрактникам и добровольцам, участвующим в спецоперации, и членам их семей. А если помочь решило предприятие, передача каких-то вещей или другого имущества не будет облагаться НДС.