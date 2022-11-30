Вячеслав Варяников удостоился премии бизнес-сообщества в России

Официальная часть слета ознаменовалась выступлением авторитетных менторов сообщества, которые передали свой опыт и инсайты о том, как постоянно расти в текущих условиях. Среди спикеров были Дмитрий Портнягин – основатель бизнес-сообщества CLUB 500, Ян Пальмачинский – управляющий партнер CLUB 500, Андрей Кривенко – основатель и совладелец торговой сети «ВкусВилл» – и Гюванч Донмез – генеральный директор Delivery Club.

Важным событием вечера стала церемония награждения премии «CLUB 500». Главную награду «Резидент года» получил предприниматель Вячеслав Варяников, основатель и CEO глазных клиник World Vision Clinic, сети стоматологических клиник World Dent (общий оборот медицинских центров – 2 млрд рублей) и совладелец рыбной компании «СеверПродукт».

Вячеслав является активным благотворителем. Его сеть стоматологий оказывает бесплатную медицинскую помощь детям из многодетных и малообеспеченных семей: так, в рамках проекта более 6 тыс. детей получили доступное лечение. Кроме того, с сентября этого года Вячеслав с компанией единомышленников – резидентов сообщества, занимаются волонтерской деятельностью в Донецкой Народной Республике: на собственные деньги приобретают товары первой необходимости, развозят их в населенные пункты нуждающимся людям, а также своими силами восстанавливают медицинские учреждения и помогают детским домам.

«Рад получить такую премию из рук основателей сообщества. Хочу поблагодарить Бога, семью, близких, друзей, всех своих соратников и партнеров, с которыми меня свела судьба. Признание заслуг – дополнительная ответственность и мотивация для меня. Это значит, что мы с командой делаем все правильно и не собираемся останавливаться на достигнутом».

«Всем присутствующим здесь, – продолжает Вячеслав Варяников, – желаю не бояться рисковать и работать на 100% от чистого сердца. Помните: когда вы верите в то, что делаете, высокий результат обязательно рано или поздно найдет вас».

Помимо официальной части и церемонии награждения мероприятие включило в себя welcome-ужин, обучающий модуль и самый масштабный форум в истории клуба, где сильнейшие резиденты обсудили дальнейшее стратегическое развитие бизнеса. Все участники слета погрузились в непринужденное общение, обрели новые знакомства и обменялись полезными советами.