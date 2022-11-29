В нью-йоркском аэропорту в багаже пассажира обнаружили кошку

Животное даже не принадлежало владельцу чемодана

Американец, отправлявшийся из нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди во Флориду, сдал на стойке регистрации свой чемодан.

Как и положено, затем багаж в целях проверки на наличие в нем запрещенных к провозу на борту самолета вещей был просвечен на рентгеновском аппарате.

Сотрудники служб безопасности одного из крупнейших аэропортов в мире, проводившие эту процедуру, были немало удивлены. За годы своей работы они находили в чемоданах и сумках оружие и наркотики, газовые баллоны и фейерверки, но вот впервые на экране монитора они разглядели четкий кошачий силуэт.

Чемодан немедленно вскрыли. Животное даже и не пыталось бежать. Оно вообще не было напугано и продолжало нежиться в куче вещей.

Пассажира немедленно допросили. От знакомства с кошкой он открестился, заявив, что домашних животных у него никогда не было, и он понятия не имеет, как конкретно эта кошка оказалась в его багаже, пишет NBC.

После краткого расследования выяснилось, что незадачливое животное принадлежит соседу пассажира и, скорее всего, незаметно забралось в чемодан незадолго до отъезда мужчины в аэропорт.

Если бы не бдительность сотрудников служб безопасности, кошке не пришлось бы нежиться под солнцем Флориды, она погибла бы в багажном отсеке.

Но вряд ли все это обрадовало пассажира: пока шло разбирательство, его рейс улетел.