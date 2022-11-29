За один месяц россияне находили 14,5 млрд шагов и прошли больше 10,5 миллионов километров

Кстати, нет разницы, когда ходить — утром или вечером, но ученые подсчитали, что утренние тренировки полезнее для сердца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идейный вдохновитель соревнований «Человек идущий» и акции «10 тысяч шагов к жизни», знаменитый кардиохирург Лео Бокерия, президент Лиги здоровья нации, уверен, что ходьба — это самый безопасный и самый физиологичный способ оставаться здоровым, поддерживать сосуды и сердце в хорошем состоянии. А если ходить вместе с друзьями — то и прекрасная психологическая разгрузка.

В этом и есть главный смысл соревнований «Человек идущий» — дружеская ходьба. Во время чемпионата участники каждый день в течение двух месяцев ходили по паркам, скверам, лесам, улицам, маршрутам и дорогам. То есть меньше ездили на транспорте, больше двигались пешком.

- Убежден, что в нашем соревновании не было проигравших, - сказал на награждении Лео Антонович Бокерия. - Каждый, кто принимал участие в чемпионате, выиграл свое здоровье, каждый победитель!

СОТНИ ТЫСЯЧ ШАГОВ

Традиционно соревнования проходят в течение двух месяцев с 10 сентября по 15 ноября. В этом году в соревнованиях было 6 категорий (для студенческих, корпоративных, муниципальных, семейных команд, команд пенсионеров и групп ЗОЖ). В каждой десять команд-победителей. Не считая тех, кто чуть-чуть не дошагал до победы. Всего в этом году собралось почти 3500 команд.

Количество общих шагов каждой команды только за один месяц (с 15 октября по 15 ноября), когда проходил общий этап — около или даже более 800 тысяч! Счетчик просто не считал, если количество шагов переваливало за 800 тысяч. По правилам соревнований, от каждого участника соревнований в командный зачет учитывалось не более 25 000 шагов в день.

«Соревнования по фоновой ходьбе дают прекрасную возможность каждому из участников проверить свои физические способности, продемонстрировать стойкость и умение точно рассчитывать свои силы», - считает министр спорта РФ Олег Матыцин.

А замминистра здравоохранения России Олег Салагай называет любую физическую активность, включая ходьбу, отличным средством от депрессии.

Особенно, если речь идет о пожилых людях: ученые-геронтологи доказали, что любая физическая активность после 80 лет, даже 10 минут неторопливой ходьбы в день, продлевает жизнь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ: С КАЖДЫМ ГОДОМ ХОДЯЩИХ ВСЁ БОЛЬШЕ

* Первые соревнования по фоновой ходьбе прошли в 2019 году среди студентов. Тогда в них приняло участие 13 000 человек (405 команд, 90 городов, 52 региона).

* В 2021 году в соревнованиях приняли участие 65 000 человек (2285 команд, 700 городов, 84 субъекта РФ). Из них более 49 000 человек старше 20 лет.

* В этом году чемпионат собрал более 92 тысяч человек, 3438 команд из 83 регионов, 807 городов России.

* Все вместе команды сделали 14,5 млрд шагов! Более 10,5 млн километров...

* Всего в проекте за 4 года зарегистрировалось более трети миллиона россиян.

Кстати, как подсчитали ученые, нет разницы, сколько шагов в день ты делаешь, главное, чтобы не меньше 5000. И даже семь минут ходьбы в день способны творить с организмом настоящие чудеса.

ВСЯ ГЕОГРАФИЯ СТРАНЫ

Среди победителей и призеров этого года команды из Москвы, Подольска (Московская область), Магнитогорска (Челябинская область), Абинска (Краснодарский край), Киржача (Владимирская область), Красноярска (Красноярский край), Ростова-на-Дону (Ростовская область), Курска (Курская область), Вуктыла (Республика Коми), Санкт-Петербурга, Железногорска (Курская область), Белова (Кемеровская область), Валуек (Белгородская область), Пучежа (Ивановская область), Сургута (Ханты-Манскийский АО – Югра).

КСТАТИ

Капитан команды-победителя: «Теперь ходьба — это образ жизни»

Капитан команды «Путь к здоровью» (категория ЗОЖ) Светлана Ефименко: «Сначала победой для меня было 7000 шагов в день. Затем 10000, 16000 и, наконец... 25000! Чтобы пройти эту норму, мы делили 25000 шагов на три основных подхода, чтобы не не перегружать себя. Соревнования проходят не три дня и за это время, конечно, организм привыкает к движению.

И с каждой победой над собой, с каждым новым результатом мы познаем свои возможности. А когда получаешь желаемый результат, то кажется, что улыбается каждая клеточка тела. И это состояние хочется повторять снова и снова! И сейчас ходьба, действительно, образ жизни: улучшилось самочувствие, настроении, перестали болеть колени и спина. Теперь используем каждую возможность пройти пешком, а не на машине. А если во время ходьбы слушать какой-то познавательный материал, то не замечаешь количества пройденных шагов. И, да, теперь я и мои соратники гораздо меньше смотрим телевизор».

Кстати, нет разницы, когда ходить — утром или вечером, но ученые подсчитали, что утренние тренировки полезнее для сердца (https://www.kp.ru/daily/27475/4682147/).