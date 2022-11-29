Скандал в модном мире: Как Dior отменил «отмену русской культуры»

Кружевные сарафаны из круизной коллекции, которую презентовали летом. А вот березы и снег в студии — свежие! Фото: СОЦСЕТИ

К новому году французский дом моды Dior снял праздничный видеоролик и фотосет: модели на фоне заснеженных берез демонстрируют одежду и аксессуары бренда. Ролик вышел в русском стиле – большую роль в этом сыграли припорошенные снегом березки и модели «плывущие» между ними как в хороводе в кружевных сарафанах из круизной коллекции бренда. Ролик тут же спровоцировал скандал в социальных сетях. Dior обвинили в пропаганде русской моды, поддержке русской культуры. Ролик симпатичный! Посмотрели: что же на самом деле русского в новой презентации Dior.

Модели гуляют в березовой роще — а кажется что водят хороводы. Нежные образы! Фото: Соцсети

Топ-стилист Анвар Очилов объясняет KP.RU модные нюансы: «Это не презентация новой коллекции. Это оригинальное представление культовых моделей бренда, платьев из круизной коллекции 2023 года – ее презентовали еще летом. Есть сарафан прошлого года, сумка из коллекции двухлетней давности. Несколько новых моделей. Но все модели поданы иначе: дополнены новыми деталями, аксессуарами. Все модели одежды – классический стиль Dior. Странно, что кружевные платья с открытыми плечами представлены в таком квинтете: грубые кожаные сапоги (актуально, но не с такой одеждой), летние платья, заснеженная роща, солнцезащитные очки, новый год… Думаю, что им просто понравилось предложение видеографа – идея съемки в заснеженной роще, под которую они и собрали эти образы. Ролик получился очень красивый».

Фото: Соцсети

Моду демонстрируют под трек испанского композитора Альберто Иглесиаса из драмы «Параллельные матери». И кружево, конечно, не вологодское – как пишут в комментаторы в соцсетях. Французский дом Dior пять лет делает акцент на кружево, в последней коллекции они объясняли это тем, что вдохновлялись эпохой Екатерины Медичи, при которой на мануфактурах началось производство буранского кружева.

Фото: Соцсети

А вот что здесь русское – так это природа, колорит. Осуществил задумку креативной команды – фотограф Элина Кечичева, она давно снимает коллекции бренда. Фотограф из Болгарии, живет и работает во Франции. Березы во Франции есть. А вот эстетика съемки – русская, так считают многие фотографы и модные эксперты. Колорит зимней рощи, воссозданный с помощью искусственного снега и искусственных берез задает русский тон съемки. И вот уже модели кажется ходят не модельной походкой, а водят хороводы в сарафанах… В этом уверены тысячи пользователей из России, и сотни возмущенных европейцев, которые считают: Dior отменил «отмену русской культуры».

Фото: соцсети

Ролик вышел симпатичный: женщины в красивых летних платьях, пиджаках и грубых модных сапогах гуляют в зимней роще. Правда в описании видео и фоторяда компания уточняет, что это «тундра». Но это уже мелочи. Стиль одежды представлен классический – элегантность и нежность от Dior. Отечественны богатые модницы спорят. Одни считают: так Dior намекает, что им дорог российский клиент. Другие уверены: это просто мода, а товары бренда они и так покупают в ближнем и дальнем зарубежье. Модный дом решил не комментировать скандал в соцсетях.

А вот наши люди в социальных сетях щедры на комплименты модному дому, который снял красивую промо-кампанию в русском стиле. Люди пишут. «Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром. Красивая коллекция! Возвращайтесь в Россию». «Вологодское кружево, душегрейка, снег и березы, хороводы. Ребята, давно не было такого красивого сочетания а-ля рус». «Отмена русской культуры не случилось». «Намек мы поняли все. Диор решил сделать русский стиль барышни». «Кадры из фильма «Морозко».