Будапешт бунтует против Брюсселя, как когда-то против Москвы. Сделает ли Виктор Орбан Венгрию великой снова

Виктор Орбан вызвал шквал критики в свой адрес Фото: twitter.com

Появившись на публике в футбольном шарфе, на котором крупно и откровенно были изображены контуры «Великой Венгрии», Виктор Орбан вызвал шквал критики в свой адрес. Словакия, Австрия, Хорватия, Румыния и Украина, к которым отошли части той Венгрии по Трианонскому договору 1920 года, наперебой стали выражать возмущение и вызывать в своим МИДы для «разборок» венгерских послов. А что сам Орбан? С хладнокровной улыбкой заявил, что не хотел никого обидеть, просто на тех территориях проживают миллионы венгров, которые болеют за сборную Венгрии.

В 1920-м Венгрия «усохла» на 72 процента территории и 64 процента населения. Придя к власти в 2010 году правоконсервативное правительство Виктора Орбана сразу же объявило 4 июня, день, когда был подписан «позорный» договор, Днем национального единства. Через десять лет венгерский премьер в одной из соцсетей опубликовал карту той самой «Великой Венгрии». Она же, как утверждают, висит в кабинете его пресс-секретаря.

С Киевом у Будапешта «разные интересы»

На той карте есть и Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины. Там проживает более 150 тысяч этнических венгров, которые сполна прочувствовали, что такое тотальная украинизация, и их судьба для Будапешта небезразлична. Причем настолько, что, как заявлял Петер Сийярто, министр иностранных дел в правительстве Орбана, в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье Венгрия готова спасти и защитить венгров силой оружия, для чего подготовлены соответствующие военные сценарии. Правда, надеется, что до этого не дойдет, поэтому и выступает за скорейшее установление мира на Украине. И никаких разногласий с президентом Зеленским у Будапешта нет, «просто у него и у нас в этой ситуации разные интересы», пояснил глава венгерского МИД.

Еще в марте парламент Венгрии запретил поставлять оружие на Украину с территории страны, потому что в этом случае Закарпатье превратилось бы в законную цель для российских военных. Зеленский не раз выражал недовольство этим, как и тем, что Орбан выступал против расширения антироссийских санкций на энергосектор, не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной. Ответ венгерского премьер-министра на претензии украинского президента всегда был один: Будапешт отстаивает национальные интересы и выступает только на своей стороне.

В национальные интересы Венгрии входит и оградить закарпатских венгров от притеснений украинских властей. Подтверждение этому - недавняя встреча президента страны Каталин Новак с лидером Венгерской культурной ассоциации Закарпатья Ласло Брензовичем. Сообщая об этом, Hungary Times уточнила, что «он был вынужден покинуть Закарпатье после серии угроз убийством со стороны украинских националистов. Он также столкнулся с преследованием со стороны украинских властей из-за своей критики языковых законов, которые жестко ограничивают права венгерского меньшинства в стране». К чему бы от этом сейчас? Нет, шарфик Орбана здесь ни при чем…

А Орбан - против

На парламентских выборах в апреле Орбан выиграл в четвертый раз подряд. Его партия Fidesz с младшим партнером - христианскими демократами (KDNP) опять имеют конституционное большинство в нацсобрании страны. Масштаб победы был такой, что ее, по словам Орбана, «можно разглядеть даже с Луны, и уж точно - из Брюсселя».

Там уже давно без радости относятся к электоральным победам «главного противника европейского консенсуса». Действительно, весь Евросоюз - «за», но из Будапешта раз за разом - «а я против». Обсуждается, скажем, отказ от российской нефти. Вместо того, чтобы поддержать санкционную инициативу, венгерский премьер заявляет, что «было бы у Венгрии море, не было бы проблем с отказом от российской нефти… У нас был бы выход к морю, если бы море у нас не отняли, поэтому нефть может поступать только по трубопроводу из России». Да, когда-то у венгров был выход в Адриатику, но теперь это - Хорватия. Опять шарфик Орбана вспомним?

"Предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ, - еще одно неприятное для Брюсселя откровение Орбана, - это как прийти в бар и сказать бармену, что вы хотите заплатить половину стоимости вашего пива. Этого не произойдет». А как может понравиться евробюрократам такой приговор антироссийским санкциям: «Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, и поэтому она задыхается».

Бомба под Евросоюз

За такие «выкрутасы» венгерского лидера в Евросоюзе называют «автократом» и даже «диктатором». Денег из общих фондов ему не дают. Заметили его и за океаном: контролируемая Госдепом США организация Freedom House в своем последнем «рейтинге свободы» отнесла Венгрию в раздел «частично свободных» стран, поместив рядом с Сенегалом и Перу. Такое вот черное пятно на весь Евросоюз.

Но пятно - это слишком мягкое определение. Скорее, бомба, закладываемая под фундамент нынешней Европы. Причем сам Орбан этого и не скрывает: он открыто объявил «битву против новой брюссельской империи». Случилось это еще два года назад, когда премьер-министр опубликовал ответ на обвинения его в коррупции, с которыми выступил Джордж Сорос.

Международный жулик и спекулянт, действующий под псевдонимом «меценат», Сорос тоже родом из Венгрии. Но видит в ней сейчас одно из главных препятствий на пути реализации своего глобального либерал-радикального проекта «Открытое общество». А проект этот, считает Орбан, направлен на превращение Европы в континент иммигрантов, где будет ликвидирована система принятия решений на национальном уровне в угоду власти глобальной элиты. И именно в этом, предупреждает он, - главная угроза для Евросоюза.

Что же он хочет?

Но что может Орбан, если лидеры ведущих стран ЕС - Макрон и Шольц - уже показали свою никчемность в решении судьбоносных для Европы проблем? Он может, как умный, проницательный и самостоятельный политик, предсказать будущее. «Мы должны подготовиться к 2030 году, это самый важный горизонт, - сказал Орбан еще в конце августа. - К тому времени накопятся проблемы западного мира. В США будет очень серьезный кризис. В европейских странах почти неизбежен экономический спад, который также может вызвать политические бури. Именно тогда нам нужно быть в отличной форме… Мы должны держаться подальше от войны, миграции, гендерного безумия, глобального минимального налога и общеевропейской рецессии».

Единственный, пожалуй, оставшийся в Европе политик «классической» школы, а не соросовских ускоренных курсов подготовки «глобальных лидеров», Орбан хочет сохранит Венгрию как христианскую и национальную страну. И кто знает, был ли его футбольный шарфик лишь «красной тряпкой» для замшелого Евросоюза. Равного ему по интеллектуальному и моральному потенциалу политика в Европе сегодня нет. Он для Европы, как когда-то Фидель Кастро для Латинской Америки, только сугубо антикоммунистический.

КСТАТИ

Почему венгры не русофобы?

Один из последних лидеров еще социалистической Венгрии - Янош Кадар. Он сумел из своей страны сделать образец для всего соцлагеря. Венгерская экономика не вытравляла «родимые пятна капитализма», а использовала их для роста уровня жизни населения, который был самым высоким среди «народных демократий». Прагматизм - главная характеристика правления Кадара. Точно так же, как и нынешнего венгерского лидера Орбана.

Правда, идеология партии Орбана основана на борьбе с «коммунистическим тоталитаризмом», подавившем венгерское восстание 1956 года. Но в нынешнем Брюсселе он видит не меньшую угрозу независимости Венгрии, чем в Москве середины прошлого века. Более того, Россия, пусть это и не высказывается им вслух, сегодня является объективным союзником Венгрии.

И венгерский избиратель, уже традиционно голосующий за Орбана, с этим согласен. В отличие от Чехии, Словакии, не говоря уже о Польше, венгры удивительным образом не испытывают к русским непреодолимой вражды. Наверное, в этом сказывается не только присущий этой нации прагматизм, но и мудрость народа, который не готов черным карандашом зачеркнуть все свое недавнее прошлое, а видит в нем и хорошее, и плохое.