«Тестирование сейчас особенно важно»: врач назвал препараты от ковида, которые могут навредить при гриппе

Сегодня высоки шансы заразиться либо ковидом, либо гриппом, либо ОРВИ Фото: Shutterstock

- Последние 3 недели в трети регионов нашей страны идет подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Что касается ковида, то мы находимся в стадии стабилизации с небольшими суточными колебаниями числа заражений, - рассказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии, д.м.н., академик РАН Александр Горелов, выступая на V Всероссийской конференции «Постковидный синдром, клинические и этические вопросы реабилитации переболевших COVID-19».

По данным Роспотребнадзора на утро вторника, 29 ноября, среди распространяющихся сейчас вирусов гриппа преобладает А(H1N1), известный также как свиной грипп. Он обнаружен в 55 регионах. Также нас мучают риновирусы - на их долю приходится больше всего простуд негриппозного происхождения (18%). Напомним, такие вирусы вызывают прежде всего сильный насморк. Осложнения бывают относительно редко, основное из них - острый бронхит.

Итого сегодня высоки шансы заразиться либо ковидом, либо гриппом, либо ОРВИ. По симптомам различить эти инфекции практически невозможно, подчеркнул профессор Горелов. По его словам, сейчас у нас впервые с начала пандемии остро встал вопрос: а чем человек на самом деле болеет? В предыдущие два с половиной года безраздельно властвовал ковид. Теперь же есть как минимум 3 варианта с почти одинаковой степенью вероятности.

«Дифференциальная диагностика (то есть определение возбудителя при сходных симптомах. - Ред.) очень важна. Потому что лечение отличается», - пояснил врач. И привел яркий пример: назначение препаратов, разжижающих кровь, «при гриппе чаще всего имеет отрицательный эффект». В то время как они входят в протоколы лечения коронавирусной инфекции.

- Сегодня есть отечественные диагностические тесты, которые по мазку из горла и носа позволяют в течение 2-х часов выявить 23 наиболее актуальных респираторных возбудителя, - отметил Горелов.

От редакции: такое масштабное тестирование не покрывается полисом ОМС. Его нужно делать за свой счет. Но если вы обратитесь в районную поликлинику с симптомами ОРВИ, врач должен будет поставить точный диагноз. Для этого могут быть назначены тесты на коронавирус или грипп (решение принимает доктор в каждом конкретном случае).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ КОВИДА СТАЛО МЕНЬШЕ

У специалистов наконец появились точные данные: коронавирус становится менее «кровожадным». В 2020-м году доля тяжелых форм болезни составляла 3,6%. А в первом полугодии этого года - 0,5%, рассказал профессор Горелов. То есть вирус стал «добрее» более чем в 7 раз!

Врачи заметили и конкретные изменения:

- реже встречается пневмония,

- меньше пациентов страдают от аносмии (нарушений обоняния), интоксикации, диареи;

- в то же время стала более выраженной боль в горле.

И все-таки даже легкие формы ковида продолжают оставлять неприятные последствия. «Постковидный синдром сегодня встречается ничуть не реже. Каждый 5-й выздоровевший пациент испытывает ментальные проблемы», отметил Александр Горелов. Чаще всего люди жалуются на проблемы с памятью, бессонницу - «я сам переболел и страдаю от этого», признался врач. А также на трудности с концентрацией внимания, тревожность и подавленное настроение.

ИММУНИТЕТА ХВАТАЕТ НЕНАДОЛГО

- Сейчас 95% всей заболеваемости ковидом в нашей стране приходится на долю вариантов омикрона ВА.4 и ВА.5, - рассказал эксперт. - При этом 19 сентября в России зарегистрирован штамм BQ.1.1 («Цербер»). Он обладает свойствами, которые позволяют занимать все более лидирующие позиции. На подходе и еще один новый подвариант - «Грифон».

Специалисты не устают повторять, что кроме все более высокой заразности разные потомки омикрона по симптомам практически не отличаются. Тогда почему так важна смена поколений SARS-CoV-2? Все дело в иммунном ответе, пояснил Александр Горелов:

- В декабре прошлого года у нас появился омикрон ВА.2. И стало очевидно: люди, совсем недавно переболевшие предыдущим вариантом, ВА.1, заболевают повторно. Каждый пятый заразился по-новой в течение двух месяцев после выздоровления.

Выходит, при появлении очередных потомков омикрона человек может подхватывать инфекцию снова и снова. «Сейчас повторные заболевания регистрируются уже спустя три недели после окончания инфекционного процесса (то есть после выздоровления. - Ред.)», - привел пример профессор Горелов.

А как же прививки? Вакцины, созданные еще против первоначального, уханьского штамма, продолжают хорошо защищать от тяжелых осложнений и летальных исходов ковида. Но ведь и легкие формы, если цеплять их каждые пару месяцев, вымотают так, что мало не покажется.

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«Золотое» правило защиты

Инфекционист Александр Горелов советует соблюдать «золотое» правило, выработанное в Юго-Восточной Азии после вспышек атипичной пневмонии (SARS) в 2002-2003 гг.:

- Там в холодное время года появление в общественных местах без масок считается нарушением правил общественного порядка. Надевать средство индивидуальной защиты в сезон ОРВИ стало нормой жизни.

Также важны мытье рук, закаливание, социальное дистанцирование. Ну и, конечно, прививки. Они в меньшей степени защищают от заражения, но спасают от тяжелых осложнений. Пока коронавирус мутирует так быстро, актуальна вакцинация раз в полгода. Если появление новых штаммов замедлится, достаточно будет делать прививку, как при гриппе: раз в год.