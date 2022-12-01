Дмитрий Петров: «Мы строим будущее!»

Количество заказов в интернет-магазинах в 2022 году выросло на 52%, по сравнению с прошлым годом – такие данные опубликованы в исследовании Data Insight. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы онлайн-торговля окончательно вытеснит офлайн-магазины. Как будет выглядеть наше потребление, какие в этом плюсы и минусы – поговорили с Дмитрием Петровым, членом Московской ассоциации предпринимателей и просто талантливым бизнесменом, который предвидел нынешнюю ситуацию еще 15 лет назад.

— Дмитрий, на Ваш взгляд, как изменился ecommerce-рынок в 2022 году?

—Он очень вырос. Стал более конкурентным и менее доступным для новичков. Если сейчас вспомнить, как выглядел стандартный сайт для продаж или даже маркетплейсы образца начала 2000-х, это просто небо и земля. Хотя свободных ниш все еще множество. Покупатель также изменился. На заре становления рынка почти не было конкуренции, покупалось все, что ни выложишь. Теперь покупателю недостаточно просто фото товара и вашего красивого словесного описания, какая это крутая вещь. Его, во-первых, нужно привлечь красивой, «вкусной» картинкой. Позволить рассмотреть товар со всех сторон. Ну и, разумеется, иметь хорошие отзывы. Контент и качество – то, на что нужно делать ставку.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что Вы – один из тех людей, кто задал тренд на качественный контент – как своим примером, так и товаром – я имею ввиду поворотные столы вашего бренда Black Mix. Расскажите историю этого изобретения.

Да, это интересно. Наверное, прозвучит избито, но свою роль в этом сыграла пандемия и связанный с ней локдаун. До этого мы работали как онлайн, так и офлайн. Но когда люди сели на карантин и практически полностью погрузились в онлайн-покупки, стало ясно, что нужно срочно что-то предпринимать. Наш магазин Black Mix специализируется на полезной электронике, но впервые это было изобретение B2B – которое создавалось специально для того, чтобы интернет-магазины, даже самые мелкие, могли позволить себе качественный контент. Я и раньше видел эту проблему у многих продавцов: они не могли сделать качественную предметную съемку из-за отсутствия большого бюджета. Необходимое оборудование стоит очень дорого, и не каждый начинающий предприниматель может это позволить. Получался заколдованный круг: нет денег – нет хорошего фото и видео – нет покупателей – нет денег. Наши поворотные столы на дистанционном управлении, способные вращаться на 360 градусов, решили эту проблему. Теперь качественный материал для своего товара может сделать любой человек даже в домашних условиях, не нанимая профессиональную команду и не арендуя студию. Эту возможность оценили многие предприниматели, мы постоянно получаем благодарные отзывы.

— Вы помогли в «раскрутке» не только начинающим компаниям, но и вполне себе крупным игрокам, за счет своего блога о гаджетах. Зачем Вам это?

— Начнем с того, что мне вообще нравятся гаджеты. Два моих бизнеса связаны именно с ними, и я думаю, что могу считать себя экспертом по многим товарам. У меня есть отдельный сайт и канал на YouTube, где в довольно оригинальной форме раскрываются те или иные гаджеты. И да, так получилось, что я сыграл свою роль в продвижении товаров Palit, Tronsmart, Cubot, Xiaomi. Мои обзоры на наушники Tronsmart позволили им привлечь дополнительные 10 % покупателей ежегодно. А продажи линейки смартфонов Редми выросли в 3 раза после моего детального анализа. Дело в том, что я всегда за честную конкуренцию и разнообразный, интересный рынок. Поэтому я только рад развитию компаний, которые действительно делают стоящие вещи, и готов принять посильное участие в этом процессе. Это мобилизует всю нишу в целом, дает нам новые идеи для производства, и в целом, стимулирует прогресс.

— Вы упомянули про два своих бизнеса, связанных с Диджитал. А чем занимаются еще два?

— Столярная мастерская Артель Petroff&Co производит предметы интерьера, собираемся начать делать мебель, а The Diy World – занимается продажей товаров и инструментов для ремесленников, домашних мастерских. И это уже Российское производство, чем я очень горжусь. Невозможно продавать продукт, который не любишь, в котором не разбираешься – я убежден в этом. Поэтому, ниши выбраны мной не случайно. А собственное производство – это не только звучит гордо, но еще и на деле очень увлекательно. Более того, после того, как мы пришли к созданию своих брендов и своей продукции, оказалось, что покупать товар у поставщиков и продавать стало менее выгодно, чем иметь собственный товар.

— Вы состоите в Московской ассоциации предпринимателей. Видите ли вы среди своих коллег такой же интерес к собственному производству, и в целом, какие сейчас тренды?

— Да, предприятий, которые ориентируются на собственное производство, вместо перепродажи, становится все больше с каждым годом. Тренд прослеживается пока один и тот же: оттачивание качества интернет-продаж. Подходы становятся все эстетичнее и умнее, доставка ускоряется – мы постоянно ориентируемся на покупателя, который хочет получать свои заказы максимально быстро и не разочаровываться, как в известном меме, который был популярен несколько лет назад, «ожидание и реальность». Сейчас такие ситуации сведены к минимуму. Что касается количественного соотношения предпринимателей, которые нацелены на "купи-продай" и тех, кто занялся собственным производством, а также какие ниши сейчас наиболее популярны – смогу сказать чуть позже, после завершения конкурса Digital Leaders Awards, куда я приглашен в качестве члена жюри. Кстати, они аргументировали свое решение пригласить меня именно моим вкладом в цифровизацию бизнеса – мне очень приятно такое признание, поскольку область ecommerce действительно является сутью моих профессиональных интересов.

— Как вы считаете, как будет выглядеть магазин будущего? И ваши предприятия в частности?

— Уверен, что будущее за ecommerce. Все окончательно перейдет в интернет. Если мы говорим о дальнем горизонте, не пару лет, а десятки, то, возможно, люди смогут бывать в магазинах, не выходя из дома. Я представляю себе голографическое изображение товаров, полок, между которыми можно походить, сравнивать продукцию разных магазинов почти вживую. Звучит утопично, но 15 лет назад, когда я только начинал продажи в Интернет, мне говорили, что это баловство, что никто не станет всерьез доверять виртуальным магазинам…И что мы видим сейчас? Когда-то и видеосвязь казалась нам фантастикой. В общем, я технооптимист. Что касается меня, я предполагаю, что мы разовъемся в крупную международную компанию, с представительствами и филиалами в разных городах.

— Вы описали интересную модель. Сами планируете участвовать в ее создании?

— Надеюсь, что уже участвую. И планирую этим заниматься в дальнейшем. Мы строим будущее! Что может быть важнее, заманчивее и увлекательнее?