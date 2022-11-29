"Обратился к травнице и чуть не умер»: Звезда "Кривого зеркала" борется со страшным недугом

Братья Пономаренко строят планы: после того, как Александр поправится они покажут новую программу. Фото: канал «Россия»

55-летний Александр Пономаренко больше года борется с онкологическим заболеванием. Год юморист, звезда программы «Кривое зеркало» скрывал диагноз от родных и близких. Александр потерял 20 кг, и теперь весит 55 кг. Мужчина борется за жизнь: рядом постоянно его жена Анна, брат-близнец Валерий Пономаренко.

Беда случилась неожиданно. Боли в желудке беспокоили изредка, но мужчина не придавал им значения: считал, что съел что-то не то. Ведь Александр Пономаренко считал, что вел здоровый образ жизни. Артист много лет не ел мясо, занимался йогой, соблюдал ЗОЖ. В программе «Малахов» на канале «Россия» Александр Пономаренко впервые дал интервью. Артист рассказал, как узнал о страшном диагнозе: «Стало резко плохо. Вызвали «Скорую». Сначала сделали экстренную операцию по прободной язве. Потом, здесь у нас в Ростове-на-Дону после гистологии выяснился диагноз – рак желудка. Шок был. Мы стали лечится – 10 курсов химиотерапии перенес нормально. Слабенькие были, не помогли. Усилили лечение – стали выскакивать побочки: боли в ногах, опухоль рук... Надеялись, что сейчас все купируем…»

Александр Пономаренко похудел на 20 кг. Сейчас он надеется на лечение в Германии: для этого нужно собрать деньги. Фото: кадр канала «Россия»

Когда стало понятно, что химиотерапия не помогает, семья в отчаянии стала искать альтернативные методы лечения. Как это бывает в моменты отчаяния: люди легко отдают деньги мошенникам. Так и семья Пономаренко обратилась к травнице. Пономаренко общался со «знахаркой» по видеосвязи. Заплатили ей 100 тысяч рублей. За эти деньги получили набор трав – фитосборы. После их приема Александру стало резко плохо — потерял сознание, в больнице еле откачали. Вот так травница чуть не сгубила артиста: врачи сказали, что спасли его чудом от смерти после такого «лечения» – успели. Знахарка по образованию фельдшер, ведет прием таких же отчаявшихся людей со всей страны.

Пономаренко в момент отчаяния перевел 100 тысяч рублей травнице. От ее фитосборов чуть не умер. Когда к «знахарке» приехали журналисты программы «Малахов» — она вернула деньги артисту. Фото: кадр канала «Россия»

Теперь у артиста одна надежда — на новое лечение. Семья Александр Пономаренко нашла клинику, которая готова принять его на лечение — она находится в Германии, но на депозит перед началом лечения нужно перевести 30 тысяч евро, с которых затем будут списываться деньги за медуслуги. Поэтому семья просит финансовой поддержки у тех, кто может ее оказать.

Жена принесла Александру тыквенный суп-пюре в больницу. Фото: кадр канала «Россия»

Рядом постоянно близкие, постоянно звонят коллеги. Жена Анна не отходит от Александра: готовит его любимый тыквенный суп-пюре, вся пища протертая. Анна и Александр вместе 30 лет. Анна Пономаренко говорит: «Когда были первые сигналы – боли. Откладывал визит к врачу». Совет теперь один главный от братьев Пономаренко – вовремя ходить к врачам и проверяться, чтобы «поймать» болезнь на начальной стадии. Дочь артиста Любовь Пономаренко говорит: «Нужно отцу показывать – что мы рядом с ним. Мы стали сплоченнее в этой ситуации». Внуки записывают дедушки видеоприветы, стихи и песни. Сын пишет Александру: «Папа, борись, мы все с тобой!»

Пономаренко в больнице читает послания от коллег, детей, брата и внуков. Фото: кадр канала «Россия»

Александр Пономаренко настроен победить болезнь: «Жизнь качественнее стала лучше. Несмотря на физическое состояние: где-то по лестнице не могу подняться – но понимаю, что это — время, справлюсь. Нет чувства обиды: почему я тут лежу, а они бегают. Вот потому, что вот так вот. Меня удерживает молитва. Это большая сила. Очень важно верить. Я верую». Коллеги и друзья отмечают: Александр Пономаренко настроен мужественно и оптимистично.