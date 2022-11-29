Олег Кожемяко: Первый добровольческий батальон «Тигр» вернулся с Донбасса, и снова хочет на фронт

Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Алло! Олег Николаевич, поздравляем с возвращением «Тигра».

- Спасибо!

- Это же ваш первый добровольческий батальон, с которым вы сами долго работали, облачившись в военную форму, к ним ездили несколько раз в Донбасс. Встреча же волнительная была… Вы каждого обняли бойца?

- Ребят было много, я многих поздравил там, на позициях, когда они были непосредственно в районе боевых действий. И сейчас вернулось столько, сколько поместил самолет – более 80 человек.

Конечно, для них самой радостной была встреча с родными, которые их не видели практически четыре месяца.

И жены, дети, близкие, друзья – это, наверное, самое дорогое, что для них было в эти дни.

Все было хорошо. И вот что важно - многие пожелали вернуться после Нового года опять на службу.

- Скажите, пожалуйста, я так понял, там - в «Тигре», в Донбассе - несколько человек раненых было?

- Раненые были и были погибшие. Мы сейчас тех раненых, которые нуждаются в реабилитации, определим в наш госпиталь для ветеранов. Поэтому они будут проходить лечение там.

Где-то кто-то еще в других госпиталях долечивается, потому что наши добровольцы принимали участие в боях за Павловку, удерживали Никольское, поэтому ребята были, что называется, на самом острие всех наступательных операций.

- Вы, наверное, тоже видели эту пронзительную совершенно встречу Владимира Путина с солдатскими матерями, в том числе, там была женщина, у которой сын погиб. Вы встречались уже с родственниками погибших?

- Мы постоянно общаемся с этими семьями и, по мере необходимости помогаем им.

Приняли в крае ряд законов, которые помогают семьям погибших.

Конечно, это такие не простые встречи, со многими родственниками у меня личная переписка и связь. Они могут обратиться ко мне в любое время.

Есть общество, где матери, жены тоже собираются, есть дети, забота о которых у нас - на особом контроле.

Мы осознаём, насколько это тяжело – потерять отца, потерять мужа.

- Вас же никто не заставлял заниматься этими добровольческими батальонами и я чувствую, как дрожит у вас голос.

- Дело в том, что нам в то время нужно было обязательно поддержать нашу бригаду морской пехоты.

Да и сегодня там - самое трудное, там самое главное, там сегодня решается вопрос жизни…

Поэтому мы все делаем, чтобы каким-то образом уберечь ребят. И оборудование привозим, и снаряжение, и так поддерживаем.

И эта поддержка для них тоже является такой хорошей формой взаимодействия между, скажем, тылом, между краем и теми, кто сегодня находится на фронте. И это нельзя не учитывать.

А потом - очень много приморцев сегодня находится на фронте. И из числа мобилизованных, и из числа кадровых, потому что это часть нашего региона, часть нашей жизни. И мы это понимаем. И ответственно к этому относимся.

- А губернатор Кожемяко форму где, дома держит? Вы ее периодически надеваете. В шкафу или где она, на работе?

- Конечно, дома, только ее надо постирать, привести в порядок, погладить, а то, как говорится, сделают замечание о том, что - в неряшливом виде.

- Кто-то сделал замечание?

- Да нет, я просто говорю. (смеётся)

- А, вдруг сделают.

- Утреннего смотра нет.

- Спасибо вам огромное.