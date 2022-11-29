Ольга Бузова после съемок новой "Иронии судьбы" - часть новогодней традиции. И с этим придется смириться

В своих соцсетях Ольга Бузова разразилась отповедью в адрес критиков, не забыв прибегнуть к манипуляциям Фото: телеканала ТНТ

Громкий анонс новой пародии на культовый фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" заставил кинокритиков, артистов и зрителей содрогнуться. Мол, Филипп Киркоров в образе Ипполита и Ольга Бузова в роли невесты Жени Лукашина - это что за безобразие, что за пошлость? Вдова Эльдара Рязанова назвала новый проект "несусветной глупостью", актриса Мария Шукшина - "приступом безвкусия", певица Вика Цыганова - "неудержимым извращением"... А что творится в соцсетях, и вовсе не перескажешь: не хватит цензурных эпитетов.

Между тем, главная героиня скандала ничуть не переживает по этому поводу. В своих соцсетях Ольга Бузова разразилась отповедью в адрес критиков, не забыв прибегнуть к манипуляциям.

- И снова во всем виновата Бузова. Как говорится в моем любимом меме "Никогда не было, и снова произошло", - кокетливо написала о себе поющая ведущая после шквала критики новогодней ленты "СамоИрония судьбы". - На этот раз я даже ничего не выкладывала, ничего нигде не говорила, а просто пока еще приняла участие в съёмках фильма для канала ТНТ и примерила образ Гали из культового фильма нашего великого режиссера Эльдара Рязанова.

Новую пародию с ее участием Бузова назвала "крутой идеей", призванной обновить легендарный фильм.

- Который мы все вместе обязательно смотрим 1 января, поедая "Оливье" и селедку под шубой, - напомнила звезда "Дома-2" и продемонстрировала владение знаменитыми цитатами. - Все вместе смеемся над "Какая же гадость эта ваша заливная рыба" и "Ой, тепленькая пошла!". Это традиция для нашей страны. И я счастлива стать частью этой новой традиции.

Кроме того, по мнению Бузовой, новый фильм будет очень полезен сегодняшним подросткам. Мол, это путь к сердцу нового поколения, "позитив и развитие в творчестве".

- Благодаря тому, что сейчас в этом фильме сыграют современные и любимые актеры и артисты нового поколения, тот наш с вами легендарный фильм 1976 года обязательно посмотрят молодые люди, те самые тинейджеры, которые никогда не слышали о Эльдаре Рязанове и Барбаре Брыльска, - написала Ольга с таким количеством запятых, что сразу стало очевидно: она ставит их на всякий случай в любой непонятной ситуации. - А может быть, после него ребята на каникулах включат не запрещенного "Гарри Поттера" (на самом деле фильм не запрещен. - Ред.), а посмотрят и "Девчата" с Надеждой Румянцевой, и "Вокзал для двоих" с Олегом Басилашвили и Людмилой Гурченко… И вообще, откроют новое кино, то кино, которое мы все с вами так любим.

Ну и главное, что хотела сказать Бузова: от новых ролей, несмотря на критику, она не откажется.

- Думаете, я сяду дома и буду писать злобные комментарии? Не дождетесь! - угрожающе заявила знаменитая блондинка. Похоже, с тем, что Бузова стала "частью новогодней традиции", можно только смириться...

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