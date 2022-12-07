Цифровые сервисы: портал к удобным и быстрым услугам

Заключить договор купли-продажи автомобиля, поступить в вуз, обжаловать штраф за нарушение ПДД и даже получить свидетельство о рождении ребёнка.. Все это граждане России сейчас могут сделать онлайн, прямо в своём смартфоне. Причём любым удобным способом, ведь Госуслуги — это не только портал, но и семейство приложений, которые можно использовать в разных жизненных ситуациях. А список задач, где пригодятся цифровые помощники, довольно широк. Расскажем о самых полезных и новых электронных сервисах.

«Госключ» - это мобильное приложение для подписания юридически значимых документов онлайн через электронную подпись. С его помощью документы и договоры можно подписывать дистанционно, не тратя время на походы по госучреждениям и офисам. «Госключ» можно скачать в свой смартфон точно так же, как и другие приложения: в RuStore, AppGallery, Google Play и App Store. Сервис доступен каждому, у кого есть подтверждённая учетная запись на Госуслугах.

ОФИЦИАЛЬНО

Более 580 тысяч документов подписаны в приложении

Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Правительства РФ:

– Президент поручил расширить спектр цифровых услуг для граждан. И “Госключ” позволяет это сделать, при этом существенно повышая безопасность проводимых операций. С момента его запуска год назад в приложении зарегистрировано 635 тысяч уникальных пользователей, подписано более полумиллиона документов.

Дмитрий Дубынин, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России:

– Мы большое внимание уделяем компромиссу между удобством цифровых сервисов для граждан и вопросам информационной безопасности. В этом смысле «Госключ» - тот инструмент, который позволят сформировать паттерн: электронная подпись – это просто, удобно, доступно и безопасно.

Дмитрий Дубынин.

СЕРТИФИКАТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ - БЕСПЛАТНО

Национальный проект «Цифровая экономика» не просто переводит госуслуги в электронный вид, а максимально упрощает работу с цифровыми сервисами. Например, создать сертификат электронной подписи в «Госключе» можно дистанционно и бесплатно. Очень быстро - максимум за 3 минуты. И храниться он будет прямо в приложении, то есть всегда под рукой. Не нужны установка программ на компьютер, USB-токены для подтверждения и личные визиты в учреждения. Сейчас также остаётся возможность получить электронную подпись очно в аккредитованных удостоверяющих центрах, но это платная услуга. Узнать больше о технологии мобильной электронной подписи можно на сайте gosuslugi.ru/goskey.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП)

В каких случаях подходит: для подписания договоров с операторами мобильной связи, заявлений на Госуслугах, в рамках кадрового документооборота и других случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.

Что нужно для получения через «Госключ»: подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)

В каких случаях подходит: для заключения договоров аренды, банковских услуг, регистрации бизнеса и внесения изменений в ЕГРН. Это полноценный аналог собственноручной подписи.

Что нужно для получения через «Госключ»: подтвержденная учетная запись на Госуслугах, смартфон с NFC-модулем (он есть практически во всех современных моделях и предназначен для беспроводной передачи данных) и биометрический загранпаспорт нового поколения, который содержит чип с персональной информацией. Смартфоном нужно будет отсканировать страницу паспорта с чипом при создании подписи в приложении. Затем для подписания документов загранпаспорт уже не пригодится.

КОНКРЕТНО

Что сейчас можно сделать с помощью приложения «Госключ»:

- заключить договор с оператором мобильной связи, в том числе на eSim, или поменять оператора дистанционно, без посещения офиса;

- заключить договор купли-продажи автомобиля на портале Госуслуг;

- подписать документы для регистрации бизнеса на сайте Федеральной налоговой службы - тоже онлайн, что заметно ускоряет и упрощает процесс;

- подписать договор на платное обучение с вузом в рамках суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»;

- подтвердить свой аккаунт на маркетплейсе;

- подписать документы, отправленные себе в приложение с портала Госуслуг - например, договор аренды жилья, акт о выполнении работы;

- исправить технические ошибки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки) в сведениях в ЕГРН;

- подать заявление о расторжении брака, если на развод согласны оба супруга и нет несовершеннолетних детей;

- подписать документы при оформлении ипотечного договора и заключить сделку с недвижимостью;

- подписывать документы в рамках кадрового электронного документооборота.

РЕГИСТРАЦИЯ БИЗНЕСА ОНЛАЙН

Пример успешного совместного проекта Минцифры России и Федеральной налоговой службы - онлайн-регистрация бизнеса с «Госключом».Стать индивидуальным предпринимателем или зарегистрировать юридическое лицо теперь можно онлайн, подписав документы с использованием мобильного приложения «Госключ».

Первый шаг - собрать все необходимые документы на сайте Федеральной налоговой службы через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Система сама подскажет, какие данные нужно вводить, и не даст отправить неполный комплект документов - это тоже удобно.

Второй шаг - подписание документов с помощью «Госключа». Система предложит поставить подпись, когда все данные будут подготовлены. Подписанные документы автоматически отправятся в налоговую службу.

Третий шаг - получить подтверждение о регистрации. В случае с ИП и ООО с типовым уставом ответ от налоговой службы обычно приходит в течение суток.

В электронный вид государственные услуги переходят благодаря национальному проекту «Цифровая экономика». Планируется, что до 2030 года в онлайн переведут до 95% госуслуг.