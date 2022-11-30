Анекдоты: Не парься из-за фигни, береги силы на апокалипсис

- В Новый год мы разыгрываем один миллиард!

- А где он?

- Вы один из этого миллиарда.

* * *

Работники Гордормостстроя после выходных не могут выговорить, где они работают.

* * *

- Дорогой, мою шубу съела моль. Нужно срочно купить новую.

- Новую шубу для моли?! Обойдется. Пусть пожует мои носки.

* * *

- Дорогой, тебе надо бы походить в тренажерный зал, сбросить появившиеся излишки.

- У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.

- Я женщина. Мне простительно.

- А я мужчина. Мне пофиг.

* * *

Накануне шел мокрый снег, а ночью подморозило. И когда утром я шел на работу, то понял, почему в России лучшие фигуристы…

* * *

Убедила нашу восьмилетнюю дочь, что ненавижу звук пылесоса.

Теперь она начинает пылесосить каждый раз, когда злится на меня.

* * *

Гознак выпустил первую партию американских долларов. По заключению экспертов, долларовые купюры, напечатанные в России, ничем не уступают американскому аналогу, а по ряду параметров и превосходят.

* * *

- У меня прямо наполеоновские планы.

- Хочешь новый бизнес открыть?

- Нет, ложусь в психушку на обследование.

* * *

В ресторане официант с радостью говорит посетителю:

- У меня для вас хорошая новость! Я только что был на кухне по вашей жалобе на качество блюда, и там мне подтвердили, что вы были совершенно правы: вам действительно подали не суп, а помои…

* * *

- Меня Маша бросила.

- Да ладно! У тебя еще сто таких будет!

- Еще сто?! Господи, да за что?!

* * *

Цыпленок спрашивает у матери-курицы:

- Мама, а меня аист принес?

- Да, сынок, только папе не говори!

* * *

- Есть же Иваново - город невест. Значит, должен быть где-то и город женихов?

- Магадан.

* * *

- Здравствуйте. Я брал у вас кредит на 3 млн руб-лей, но бизнес прогорел. Мне в какое окошко?

- У нас 9-й этаж. Можете в любое. Кроме третьего слева. Я под ним машину паркую.

* * *

Объявление:

«Ищу тихого, немолодого, неприметного мужчинку из второй сотни «Форбс».

* * *

Я тоже сегодня ушел с российского рынка.

Купил картошки, морковки и ушел.