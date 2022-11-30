Анекдоты: Не парься из-за фигни, береги силы на апокалипсис

- В Новый год мы разыгрываем один миллиард!
- А где он?
- Вы один из этого миллиарда.
* * *
Работники Гордормостстроя после выходных не могут выговорить, где они работают.
* * *
- Дорогой, мою шубу съела моль. Нужно срочно купить новую.
- Новую шубу для моли?! Обойдется. Пусть пожует мои носки.
* * *
- Дорогой, тебе надо бы походить в тренажерный зал, сбросить появившиеся излишки.
- У тебя, дорогая, тоже кое-где многовато.
- Я женщина. Мне простительно.
- А я мужчина. Мне пофиг.
* * *
Накануне шел мокрый снег, а ночью подморозило. И когда утром я шел на работу, то понял, почему в России лучшие фигуристы…
* * *
Убедила нашу восьмилетнюю дочь, что ненавижу звук пылесоса.
Теперь она начинает пылесосить каждый раз, когда злится на меня.
* * *
Гознак выпустил первую партию американских долларов. По заключению экспертов, долларовые купюры, напечатанные в России, ничем не уступают американскому аналогу, а по ряду параметров и превосходят.
* * *
- У меня прямо наполеоновские планы.
- Хочешь новый бизнес открыть?
- Нет, ложусь в психушку на обследование.
* * *
В ресторане официант с радостью говорит посетителю:
- У меня для вас хорошая новость! Я только что был на кухне по вашей жалобе на качество блюда, и там мне подтвердили, что вы были совершенно правы: вам действительно подали не суп, а помои…
* * *
- Меня Маша бросила.
- Да ладно! У тебя еще сто таких будет!
- Еще сто?! Господи, да за что?!
* * *
Цыпленок спрашивает у матери-курицы:
- Мама, а меня аист принес?
- Да, сынок, только папе не говори!
* * *
- Есть же Иваново - город невест. Значит, должен быть где-то и город женихов?
- Магадан.
* * *
- Здравствуйте. Я брал у вас кредит на 3 млн руб-лей, но бизнес прогорел. Мне в какое окошко?
- У нас 9-й этаж. Можете в любое. Кроме третьего слева. Я под ним машину паркую.
* * *
Объявление:
«Ищу тихого, немолодого, неприметного мужчинку из второй сотни «Форбс».
* * *
Я тоже сегодня ушел с российского рынка.
Купил картошки, морковки и ушел.